И всё по закону, но… не гадство ли? В Кекаве беженцев из Украины с детьми выбрасывают буквально на мороз — за что!?

-Когда нас сюда на Межвиду 17, заселили, председатель самоуправления Кекавского края нас расселил, с нами были заключены бессрочные договоры на проживание, - рассказывает Валерий. Сам он по профессии юрист, так что беженцем из Светлогорска, стал, как вы понимаете, не по своей воле.

-Тогдашний глава думы сказал, что жить мы можем до тех пор, пока не закончится война в Украине, пока действуют наши виды на жительство. Так мы и жили, работали, работаем в Латвии уже не первый год, платим за проживание в этом здании 100 евро на человека, платежи не задерживаем. Но теперь, как понимаем, власть в Кекавском крае сменилась, и новая метла метет по-новому. Начался учебный год, наши дети уже пошли в ближайшие садики и школы, успешно учатся. Сами мы давно устроились на работу, работаем кто где, в основном, в Кекавском крае, в Балдоне и ближайших окрестностях, кто-то ездит и в Ригу. И ни с того, ни с сего, осенью, в преддверье отопительного сезона, нам указывают на дверь? Нехорошо как-то получается…

- Вас что, не предупреждали о таких перспективах остаться без крыши над головой?

- В устной беседе впервые от представителей власти мы услышали об этом в августе, хотя слухи дошли до нас еще в июле: ведь многие из нас трудятся здесь же, в Кекавскому крае, и коллеги стали спрашивать у нас: почему вас выселяют? Для нас это стало сюрпризом, ведь официально до августа нас никто ни о чем не предупреждал. Когда мы стали задавать конкретные вопросы, нам через представителей социальной службы департамент по имуществу донес эту информацию – но только в устной форме.

Сказать, что мы были очень расстроены и в полном недоумении – это ничего не сказать. Но затем нас стали успокаивать, мол, семьям с детьми найдут новый приют, никто на улице не останется. Мы успокоились, но, как оказалось, рано. Недавно нам сообщили, что ни семьям с детьми, ни семьям без детей ничего подходящего взамен подыскать не удалось: у самоуправления просто нет свободного жилья. Единственный выход для беженцев из Украины – искать новое пристанище самим – просто звонить по объявлениям и снимать квартиры, которые сдаются. Ясное дело, что такие квартиры обойдутся нам (особенно в зимний период) гораздо дороже 100 евро на человека, которые мы платили сих пор. Мы бы и рады их снять, но за месяц найти подходящее жилье не удастся – мы уже столкнулись с препятствиями, обзванивая такие предложения. Украинским беженцам жилье сдают неохотно, поскольку неясно, на какое время рассчитывать – ничего толком неизвестно, ведь никто достоверно не знает, когда закончится война.

...Вместе с Валерием обходим территорию бывшего санатория – чисто, просторно.

Душевые комнаты.

Из аварийного состояния press.lv заметил только один угол – грибок от сырости.

А неподалеку от котельной, на улице, возвышается целая гора кругляша.

-Видите, сколько привезли – на отопление хватит. Поверьте, дело тут не в дровах – дров предостаточно, - говорит Валерий, указывая на целую батарею бревен, заготовленных этим летом и сложенных неподалеку от ограды здания. - Их, правда, еще придется наколоть, но, главное, что они есть! Мы уже тут сами провели небольшое внутреннее расследование. Поговорили с местными жителями, которые рассказали, что с дровами проблем нет. Да и сам котел до сих пор прекрасно работал. Я не специалист, конечно, но не было такого, чтобы он зимой ломался. Но вот, теперь, говорят, в аварийном стоянии. Неужели нельзя починить, и нужно просто выселять на улицу пять украинских семей? Горячая вода у нас сейчас есть за счет бойлеров, я понимаю, что бойлер просит много электричества. Но что касается отопления, ведь независимо от того, живем мы здесь или нет, все здание им все равно придется отапливать, чтобы оно не пришло в негодность. Вода и канализация у нашего дома не автономные – все в общей системе водоснабжения – то есть их не отключат в любом случае, потому что тогда и другие окрестные дома придется оставить без воды и канализации.

«Деньги освоены, отчеты написаны, и нам указывают на дверь…»

Александр, беженец из Харьковской области не может скрыть своего возмущения:

- Зачем нас сюда вообще поселили, если помещения изначально были аварийными, как нам сейчас сообщают? Ведь перед этим сделали дорогостоящий ремонт, и, насколько знаем, немцы вложили средства в приведение этого здания в порядок. Евроремонт сделали, новые кровати закупили, я лично их собирал, так что в курсе.

Нас сюда заселили с большим пиаром - телевидение приезжало, куча волонтеров... Каждый день тут были презентации! Управляющие зданием и самоуправление Кекавского края только успевали отчитываться журналистам, демонстрировать всю эту красоту. Нас фотографировали, затем фото выкладывали в СМИ, и там появлялись хвалебные публикации – о том, как в Кекаве и Балдоне активно помогают беженцам, какие хорошие помещения выделили. А сейчас все затихло и нас можно просто под шумок выселить?

Ведь изначально планировалось, что мы здесь будем жить, пока у нас на родине не закончатся военные действия. Поэтому и договоры подписаны бессрочные – до момента, пока у нас не закончатся виды на жительство (которые постоянно продлеваются, пока идут военные действия). А теперь что? Деньги освоены, отчеты написаны, и нам указывают на дверь! Некрасиво как-то получается.

Видимо, денег немцы больше не дают, а у Кекавского самоуправления на содержание здания их просто нет. Все, до свидания, собирайте вещи. Интересно, что причины нашего выселения тоже постоянно меняются – поначалу нам объяснили, что дело в том, что здание нужно передать государству. Затем в качестве причины нашего выселения называлась неисправность котельной. Но я сам работаю в Кекавском крае, поинтересовался у рабочих – они говорят, что в таком состоянии котельная уже лет 9-10, что не мешало ей исправно работать. На собрании нам сказали, что на ремонт нужно 100 000 евро. (Раньше говорили 250 000!). И все эти причины нам озвучивают пока только на словах. Нам пообещали недели через три дать документы. Если вы мотивируете, что котельная неисправна, почему в конце отопительного сезона – в конце апреля не сказали про эту котельную, почему молчали?

А сейчас, когда мы заплатили за садик, отправили детей в школу, нам выдают такую новость. Это же просто издевательство!

Светлана, беженка:

- С весны мы бы еще могли как-то переиграть свои планы – за лето найти другое жилье, (хоть это и непросто, украинцам сдают неохотно, а в окрестности свободного жилья просто нет), работу могли бы поблизости подыскать, детей записать в школы и садики вблизи нового жилья и продолжать трудиться и жить спокойно. Но нет, нам объявляют в сентябре о выселении – аккурат, накануне отопительного сезона. И это при том, что летом нас неоднократно заверяли, чтобы мы не беспокоились, на улице нас не оставят, подыщут жилье на замену этого. А теперь мы узнаем, что никакого альтернативного жилья для нас не нашли, и нам предлагают искать его самим. Стоит ли говорить, то это ужасный стресс для нас всех!

Юлия, беженка из Светлогорска:

- Мы ведь еще с животными - у нас два кота, которых тоже не бросили в Украине, а привезли с собой, у другой семьи собака, которая живет в вольере на улице, поэтому найти жилье будет еще труднее. Не все желают давать квартиру детьми с детьми и животными. То есть это потребует много времени и усилий.

- Письменное распоряжение о грядущем выселении из здания у вас есть?

Валерий: Нет, нам его пока не предоставили, несмотря на наши неоднократные просьбы предоставить нам это предписание на бумаге. А устно во время встречи 5 сентября нам сказали, что самоуправление больше не справляется с содержанием этого здания (расходы слишком велики – составляют 250 000 евро за отопительный сезон), кроме того, оно в аварийном состоянии, а потому самоуправление планирует его вернуть на баланс государства – то есть Министерства благосостояния. На наш вопрос, когда эта передача состоится – в этом году или может, через два года – нам ответа дать не смогли, сказали, что это пока неизвестно – решения не принято. Получается, что мы теперь в подвешенном состоянии – из жилья нас выселяют, а что дальше с этим зданием будет – никто толком сказать не может.

- Что вы сами планируете делать после того, как узнали новость о своем выселении в никуда?

- Если честно, ведем переговоры с самоуправлением - пытаемся добиться, чтобы нас оставили здесь, в Балдоне, хотя бы до весны. Куда нам сейчас с детьми на улицу искать новый кров? Это бесчеловечно.

- Какие конкретные шаги вы уже предприняли? Куда-то обращались?

- Для начала пытаемся получить от самоуправления Кекавского края, (к которому относится здание в Балдоне, где мы живем), письменное предписание о выселении, чтобы уже с ним идти в министерство благосостояния и другие структуры, рассказать о ситуации и просить оставить нас хотя бы до следующего года. Мы готовы жить даже без отопления, если так стоит вопрос. Это лучше, чем на улице.

- То есть, отопление подключать к вашему зданию самоуправление не планирует?

- В беседе с нами представители власти сказали, что здание в аварийном состоянии, поэтому они к зиме перекроют воду и отопления у нас тоже не будет. И задали нам встречный вопрос – вы же не станете жить при температуре +12 вообще без отопления? Мы ответили, что можем и так прожить. Мы в Украине в войну и без света жили, и без отопления. На это нам сказали, - но без воды вы же не будете жить, если мы вам 31 октября сольем воду, отключим свет? Не будет ни отопления, ни воды, ни электричества? Все это, признаюсь, было очень неприятно слышать. Планируем обратиться к юристу, чтобы наши права были соблюдены. Ведь мы договор об аренде жилья не нарушали, а он – бессрочный. Значит, вправе рассчитывать на предложение какого-то жилья взамен?

Чтобы претендовать на бесплатное жилье, мы должны все уволиться с работы и встать снова на биржу как безработные. Но кому это выгодно? Сейчас мы зарабатываем деньги, а уволившись с работ, создадим нагрузку на латвийский бюджет.

...Кстати, в договоре на аренду жилья с беженцами указано, что расторгнуть договор по инициативе нанимателя можно всего за три дня, письменно предупредив вторую сторону о расторжении. То есть, те самые три дня до 31 октября еще не наступили, а потому самоуправление пока информирует жильцов о расторжении договора устно.

Мы думали, они всего на 120 дней, а они живут уже два года!

Разумеется, Press.lv немедленно обратился за комментарием в думу Кекавского края, направив вопросы ответственным должностным лицам – мэру, руководителям Управлением имущества и другим. Но, руководство Кекавской думы переадресовало вопросы отделу маркетинга и общественных отношений (PR), представитель которого Агрита Гриберга и подготовили все ответы. Никто из официальных лиц, которым был направлен запрос от press.lv, под ответом не подписался. Двоякое чувство – выходит, на оплату помещений для украинских беженцев средств у самоуправления не хватает, а на постоянное содержание целого отдела маркетинга и рекламы – пожалуйста, деньги есть.

Итак, наши вопросы и их ответы:

Если коротко то вот он: мы думали, они всего на 120 дней, а они живут уже два года!

(Спасибо, так мы узнали срок латвийского «гостеприимства» по-Кекавски).

А если подробнее – то читайте:

-Почему пяти украинских семей должны покинуть временное жилье в Балдоне?

-Самоуправление Кекавского края с началом войны на территории Украины оказало всю необходимую поддержку гражданам Украины, в том числе предоставило жилье и финансовую помощь. Кроме того, украинские жители получили от Кекавского самоуправления социальную помощь, возможность интегрироваться в общество и место для проживания на первое время.

Еще в 2022 году, с началом войны на Украинской территории, Кекавское самоуправление в срочном порядке вложило средства в здание на улице Межвиду 17 в Балдоне и оборудовало помещения с тем, чтобы временно разместить там украинцев.

- Почему беженцы не могут там и дальше находиться?

Это здание в Балдоне – собственность государства, в свое время оно было передано самоуправлению Кекавского края во временное пользование – с целью оборудовать это здание под нужды пансионата для пожилых людей. Средства, вложенные в здание муниципалитетом, позволили восстановить его лишь частично - с целью использовать в чрезвычайной ситуации, но их не хватило на то, чтобы привести в порядок все здание для дальнейшей надежной эксплуатации. После обследования здания констатировано, что оно находится в плохом состоянии и непригодно для дальнейшего использования.

- Что нужно, чтобы украинские жители смогли и впредь там проживать?

-На зимний отопительный сезон 200 000 евро, на полное восстановление – полтора миллиона.

Самоуправление Кекавского края длительное время пыталось изыскать возможности для дополнительного привлечения капитала, но это не увенчалось успехом.

Так что можем заверить, что без крупных вложений дальнейшая эксплуатация этого здания недопустима. Чтобы обеспечить достойное проживание в помещениях в зимний период, необходим ремонт крыши, замена внутренних коммуникаций и перестроить отопительный котел, без которого начать отопительный сезон попросту нереально.

Для размещения украинских семей был оборудован лишь один блок здания на Межвиду 17, что составляет незначительную часть всего здания. Между тем содержание даже этой части здания за весь период проживания там украинских беженцев обошлось самоуправлению неадекватно дорого, поскольку этот блок невозможно отделить от остальных помещений, которые не эксплуатировались из-за непригодного технического состояния. В итоге затраты самоуправления ежегодно составляли около 136 000, 00 евро. Для того, чтобы в этом году начать отопительный сезон, нужно отремонтировать котельную, то обойдется по предварительным подсчетам почти в 80 000 евро, из-за чего расходы на содержание здания в этом отопительном сезоне достигнут 200 000 евро. Без привлечения дополнительного финансирования дальнейшее использование помещений со стороны самоуправления не оправдано. А потому самоуправление вынуждено принять решение о возвращении этих помещений назад государству.

-Такое решение уже принято или его только планируется принять? Уже есть какой-то документ – решение Кекавской думы, распоряжение или приказ о том, как следует обойтись с этим зданием?

- Вопрос о передаче этого здания государству только будет рассматриваться 19 сентября этого года на заседании Кекавской думы. После принятия решения имущественные права государства на это здание будут закреплены в Земельной книге. Согласно действующим нормативам, заключенные между украинскими жителями и самоуправлением договоры об аренде жилья, после закрепления имущественных прав государства на это здание в Земельной книге утратят свою силу. Если государство пожелает и сочтет возможным, оно сможет заключить с украинскими жителями новые договоры на аренду жилья, но, с учетом состояния котельной, приемлемые условия для проживания в здании в отопительный сезон, по мнению самоуправления, обеспечить не удастся. О новых обстоятельствах, из-за которых самоуправление больше не намерено использовать здание на Межвиду 17 в Балдоне и планирует вернуть его государству, украинские жители устно поставлены в известность во время собрания 5 сентября.

- Почему украинских беженцев так поздно информируют о том, что им придется покинуть помещения? Разве летом не было известно об аварийном состоянии здания котельной и жилья и необходимом ремонте? А сейчас, когда на дворе уже осень, за месяц найти новые рабочие места и места в школах и детских садах родителям будет проблематично.

- Согласно действующим нормативам, государство берет на себя обязательства обеспечить жильем жителей Украины на срок до 120 дней с момента приезда в Латвию. Между тем украинские семьи, заселенные на Межвидус 17, проживают там уже с июля 2022 года, многократно превысив предусмотренный законом срок.

- И все же, договоры этих людей на проживание бессрочны - выселять на улицу семьи с детьми, тем более семьи беженцев, на родине которых идет война, бесчеловечно. Ведь вернуться к себе домой они все еще не могут. В Харьковской области еще неспокойно. Возможно, все-таки есть альтернативное жилье для этих семей? Они же не просят дать его бесплатно – они работают, дети ходят в школы и садики.

- В собственности самоуправления нет жилья, доступного и пригодного для проживания, которое можно было бы предложить украинским беженцам взамен. А потому украинские семьи заблаговременно – за 40 рабочих дней – проинформированы, что помещения на Межвиду 17 Балдоне им придется покинуть.

(Отметим, что проинформированы они лишь устно – никакого документального обоснования им не предоставили).

- Украинским жителям, которые выбрали для своего проживания на время военных действий в Украине территорию самоуправления Кекавского края, предоставлены все те возможности, которые доступны каждому жителю Кекавского края – это и социальная помощь, и муниципальные образовательные учреждения, доступны и услуги самоуправления. Несколько раз в году детям жителей Украины предлагались места в разных лагерях.

...Вот такой комментарий от Отдела маркетинга и информирования общественности самоуправления Кекавского края.

То есть, по мнению, самоуправления, выселение украинских беженцев из жилого здания просто на улицу накануне отопительного сезона вполне приемлемо – законно, и более точно также поступают в таких случаях и местными жителями Кекавского края.

А что говорят юристы?

Член Объединения юристов Латвии Айгарс Эвардсонс - сам проживает в Кекавском крае и в курсе создавшейся ситуации с беженцами. Мы попросили прокомментировать его ситуацию с правовой точки зрения:

- Как житель Кекавского края, я в курсе того, что беженцам платили и социальное пособие, и предоставляли жилье. И в данной ситуации, с юридической точки зрения, могу заверить, что самоуправление Кекавского края действует в рамках закона, предлагая украинским беженцам освободить помещения.

- То есть предоставлять какое-то жилье взамен не является в таких случаях обязательным? Особенно с учетом того, что речь идет об украинских беженцах, а не других категориях населении – например, неплательщиках и т.п.

- Если бы самоуправление настаивало на том, чтобы беженцы продолжали проживать в здании, которое находится в аварийной ситуации, это было бы противоправным – нецелесообразная, бесхозяйственная деятельность со стороны самоуправления. А потому принято решение о том, чтобы дать семьям возможность самим искать себе новое жилье. Во всяком случае информация о расторжении договора на аренду жилья до украинских беженцев донесена. Я как юрист, могу заверить, что самоуправления в создавшихся условиях действует правомерно – никаких нарушений в их действиях не вижу.

- А как быть с договором? Если в договоре указано, что они могут проживать в помещениях бессрочно – до тех пор, пока действуют их виды на жительство.

- Ни один договор не может быть бессрочным, все они имеют тот или иной срок. Даже несмотря на то, что срок действия – до истечения видов на жительство, договоры расторгнуть все же можно. Но самоуправление должно заблаговременно предупредить о расторжении договора на аренду жилья, что он и сделало 5 сентября.

- Но это предупреждение было устным, его к делу не пришьешь. А никаких документов жители Украины до сих пор не получали. К тому же, Кекавская дума окончательное решение только собирается принять 19 сентября. То есть, по сути, еще ничего не решено.

- Насколько мне известно, на заседании думы 19 сентября будет обсуждаться не только вопрос освобождения помещения На Межвиду 17 в Балдоне, но и дальнейшая судьба этого недвижимого имущества. Что касается бессрочного проживания, я знаю семьи с Украины, которые изначально сами снимали и оплачивали дома, а не только квартиры. Правда, они платили арендную плату частично, поскольку владельцы домов шли навстречу и не требовали полную стоимость.

- Вам не кажется неэтичным выселение людей на улицу перед отопительным сезоном с пожеланием самим искать жилье? Особенно с учетом, что это украинские беженцы, на родине которых идет война?

- Я не согласен, что их выселяют на улицу, ведь их заблаговременно предупредили. К тому же, для всех должен действовать принцип равноправия – самоуправление не может кому-то оказывать большую помощь, кому-то меньшую, лишь потому, что у них меньше средств. Они же работают и получают жалование за свой труд, а значит, в состоянии оплачивать жилье наравне с другими жителями самоуправления. Что касается жилого фонда Кекавского самоуправления, насколько мне известно, нет свободных отремонтированных помещений, с водоснабжением и канализацией, с отоплением, которые должны, по закону, предоставляться людям в таких случаях.

- Тогда зачем самоуправление этим людям все лето обещало, что взамен они получат другое жилье и могут смело отправлять детей в местные садики и школы? Ведь получилось, что ожидания людей обмануты.

- А вот это, считаю, пример весьма неудачной коммуникации самоуправления с жителями. Это неумение принимать решения о своих дальнейших действиях и неумение своевременно информировать о них жителей. Если эти люди работают в Кекавском крае – там же, где живут, и их дети посещают местные садики и школы, то здесь налицо бездействие самоуправления и его вина. То, что выселяя этих людей, муниципалитет поступает в рамках закона, я подтверждаю, но то, КАК это сделано, (особенно в отношении украинцев, которые находятся в Латвии вынужденно, а не по своей воле), я не могу одобрить с моральной точки зрения. Здесь, на мой взгляд, сыграл человеческий фактор. Сотрудники самоуправления просо не сумели вовремя принять решение и четко проинформировать о нем. Нельзя бросаться из стороны в сторону, то обещая жилье, то отказывая в нем. Это было ошибкой, независимо от того, кого коснулось – украинцев или жителей Латвии. Если представитель власти, пусть даже устно, дает обещание семьям обеспечить их жильем, свое слово следует держать, а не обманывать ожидание. Это очень неудачная коммуникация властей с жителями, особенно с учетом того, что вся информация должна предоставляться не устно, а письменно, чего в этом случае, сделано не было.

...P.S. Портал Press.lv готовит соответствующие письма президенту Латвии Э. Ринкевичу и премьер-министру Э. Силине. Неужели после всех заверений о поддержке Украины в Латвии по закону возможна ситуация, когда беженцев из Украины выбрасывают буквально на улицу!? Может руководство Кекавской волости всё же чего то-не учло?

