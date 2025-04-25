Эпидемия гриппа закончилась, но эксперты призывают не расслабляться

Как показывают данные мониторинга гриппа и острых инфекций верхних дыхательных путей SPKC, доля положительных образцов гриппа в Национальной микробиологической референтной лаборатории за последние три недели составила менее 10%.

По данным лабораторных исследований, доля положительных результатов тестов на грипп на прошлой неделе снизилась до 7,7% против 7,2% неделей ранее.

За последние шесть недель число пациентов, обращающихся за медицинской помощью к семейным врачам и имеющих клинический диагноз гриппа, также постепенно снижалось — на прошлой неделе средний показатель составил 88,9 случаев на 100 000 жителей.

В SPKC поясняют, что грипп все еще широко распространен и на прошлой неделе было зарегистрировано в девяти из десяти территорий мониторинга - Резекне, Екабпилсском районе, Гулбенском районе, Даугавпилсе, Юрмале, Елгаве, Вентспилсе и Лиепае.

С начала сезона в основном подтверждаются вирусы гриппа типа А, однако в последние недели увеличивается и доля подтвержденных вирусов гриппа типа В.

SPKC оценивает интенсивность эпидемии гриппа в этом сезоне как высокую, и она продолжается дольше обычного — 19 недель. Для сравнения, в предыдущем сезоне он длился 15 недель, а в сезоне 2022-2023 — 12 недель.

Начало эпидемии гриппа объявлено 19 декабря 2024 года. В этом сезоне, как и в прошлом, наибольшее количество случаев гриппа зафиксировано в возрастной группе от 0 до 14 лет.

В свою очередь Национальная служба здравоохранения напоминает, что с окончанием эпидемии гриппа финансируемые государством визиты семейных врачей на дом к пациентам с гриппом больше не действуют. Данное условие не распространяется на пациентов, которым всегда предоставляются услуги семейного врача за счет государства, — детей до 18 лет, инвалидов первой и второй групп и другие категории пациентов.

Несмотря на то, что эпидемия гриппа закончилась и распространение вирусов гриппа снижается, SPKC напоминает нам, что грипп и другие респираторные вирусы продолжают циркулировать. Эпидемиологи продолжают призывать людей помнить о мерах профилактики респираторных инфекций — мыть руки, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку помещений, питаться здоровой пищей и больше находиться на свежем воздухе.