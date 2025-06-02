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Эмигрантов всколыхнуло? На выборах в самоуправления многие планируют голосовать по почте (1)

Редакция PRESS 2 июня, 2025 16:06

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

На выборы самоуправлений в этом году поступило большое количество заявлений о голосовании по почте из-за рубежа, сообщила в понедельник журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите.

Для голосования по почте находящиеся за границей граждане Латвии могли заранее подать заявление на портале Latvija.lv. В день выборов ГАО "Latvijas Pasts" доставит эти голоса для подсчета в соответствующие самоуправления. Те голоса по почте, которые поступят в Латвию позже дня выборов 7 июня, учтены не будут.

На предыдущих муниципальных выборах, которые отличались тем, что в Риге проводились внеочередные выборы, а очередные выборы в самоуправлениях прошли позже, для голосования по почте из-за границы зарегистрировались менее 200 человек, а действительными были признаны менее 150 бюллетеней. На этих выборах получено 2245 заявлений о голосовании по почте.

"Это очень большой рост. Однако это не означает, что все голоса уже отправлены и будут признаны действительными", - сказала Саулите.

Правом голоса на предстоящих выборах обладают 1 377 183 человека. "Это много, но сколько из них придет, зависит от самих людей", - сказала руководитель Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе.

Заместитель руководителя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Инета Цируле отметила, что период предвыборной кампании был довольно напряженным. На данный момент бюро получило более 300 сигналов различного характера о нарушениях в предвыборный период, чаще всего - об использовании ресурсов государственных и муниципальных органов. По результатам углубленных проверок БПБК возбудило 23 дела об административных правонарушениях, 13 из которых связаны с использованием административных ресурсов.

Цируле напомнила, что пятница, 6 июня, и день выборов, 7 июня, являются "тихим периодом", когда партии не могут проводить предвыборную агитацию, поэтому, если граждане заметят нарушения, им следует сообщать об этом в БПБК.

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