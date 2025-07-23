Глава общества «Daugavgrīva–Bolderāja» Вера Аузиня отмечает: «Ещё неделю назад тут ничего не было, а за один день смогли поставить все железнодорожные столбы на этом участке. Стройка идёт рывками, сложно поверить, что сроки снова не сдвинутся», — говорит Аузиня.

Скептически оценивает ситуацию и бывший министр транспорта Анрийс Матисс: «Ни одному сроку, который называет “Latvijas dzelzceļš”, нельзя верить. Перронов до сих пор не достроили, на многих маршрутах работы даже не начинались. Хорошо, что есть амбиции, но завершат ли они проекты — большой вопрос», — подчёркивает Матисс.

Строители обещают, что дизельные поезда до Болдераи пойдут уже в начале следующего года, а электропоезда — не раньше, чем через год-полтора после этого. Пока жители района надеются, что в этот раз проект действительно завершат.