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Электричка в Болдераю снова откладывается: теперь до 2027 года? (1)

© Lsm.lv 23 июля, 2025 08:32

Новости Латвии 1 комментариев

Работы по электрификации железнодорожной линии «Рига — Болдерая» снова сдвигаются по срокам. Хотя первые столбы для контактной сети уже видны, а на некоторых участках почти завершена укладка платформ, электропоездов здесь придётся ждать дольше, чем планировалось. По последней информации, первый рейс на электротяге возможен только к 2027 году

Глава общества «Daugavgrīva–Bolderāja» Вера Аузиня отмечает: «Ещё неделю назад тут ничего не было, а за один день смогли поставить все железнодорожные столбы на этом участке. Стройка идёт рывками, сложно поверить, что сроки снова не сдвинутся», — говорит Аузиня.

Скептически оценивает ситуацию и бывший министр транспорта Анрийс Матисс: «Ни одному сроку, который называет “Latvijas dzelzceļš”, нельзя верить. Перронов до сих пор не достроили, на многих маршрутах работы даже не начинались. Хорошо, что есть амбиции, но завершат ли они проекты — большой вопрос», — подчёркивает Матисс.

Строители обещают, что дизельные поезда до Болдераи пойдут уже в начале следующего года, а электропоезда — не раньше, чем через год-полтора после этого. Пока жители района надеются, что в этот раз проект действительно завершат.

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