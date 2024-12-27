Причина взлета цены — повреждение электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией. Финские власти сообщают, что фактически «взяли под стражу» подозреваемое в обрыве кабеля судно — входящее в «теневой» танкерный флот РФ, сообщает LSM+.

Принято решение, что в Латвии будут работать энергоблоки ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Повреждение электрокабеля Estlink 2 не повлияло на электроснабжение Латвии. В стране оно остается стабильным и надежным, сказал Мелнис.

Он отметил, что с февраля по сентябрь этого года, когда "EstLink 2" был поврежден и не работал, цена электроэнергии была на 10% выше.

По словам Мелниса, ситуация будет лучше видна в начале января, когда после окончания праздников работа возобновится в обычном режиме. Электроэнергию на бирже больше покупают предприятия, тогда как среди домашних хозяйств свыше 80% имеют долгосрочные договоры.

Как отметил министр, по предварительным оценкам, электрокабель "EstLink 2" может возобновить работу в августе, но еще предстоит выяснить масштабы повреждения.

Премьер-министр Эвика Силиня в соцсети “X” заявила, что производственные мощности стран Балтии в настоящее время достаточны.

Как сообщалось ранее, на Рождество снова перестало работать соединение Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, об этом уведомили общественные СМИ обеих стран. В компании Fingrid отмечают, что версия о преднамеренном воздействии на кабель не исключена.

Эстонские общественные СМИ ERR со ссылкой на финское издание Iltalehti также сообщали, что по данным компании MarineTraffic, которая отслеживает движение судов, грузовое судно под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2 в среду находилось над морским кабелем Estlink 2. Судно находилось около электрокабеля в 12:26, когда компаниями Elering и Fingrid была зафиксирована неисправность. Согласно данным финской службы новостей Yle, в районе пролегания кабеля Estlink 2 также было замечено судно Eagle S под флагом Островов Кука. По данным британского издания Lloyd's List, специализирующегося на морских перевозках, судно Eagle S входит в состав «теневого флота» РФ.

Финские власти для расследования инцидента на подводной инфраструктуре между Эстонией и Финляндией доставили в финский порт идущее под флагом Островов Кука судно Eagle S, которое, по предварительным данным, шло с незакрепленным якорем, пишет агентство LETA со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкну.

Предприятия АО Elisa Eesti и CITIC Telecom уведомили Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии о повреждении трех подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией. Повреждены два кабеля связи, принадлежащих группе Elisa, и один кабель связи, принадлежащий CITIC Telecom. Причина прекращения работы на данный момент неизвестна, но владельцы кабелей занимаются ликвидацией неполадок в работе, и это не окажет влияния на конечных пользователей, сообщило агентство LETA.

Согласно данным EER, по первоначальной оценке финских властей, повреждение эстонско-финского подводного энергокабеля Estlink 2 было вызвано якорем нефтяного танкера Eagle S, входящего в состав «теневого флота» РФ, который не удалось обнаружить при задержании судна. В настоящее время инцидент расследуется как вандализм при отягчающих обстоятельствах, сообщила в четверг Криминальная полиция Финляндии на пресс-конференции. Утром 26 декабря финские пограничники поднялись на борт судна Eagle S, обнаруженного в месте аварии, сообщили на пресс-конференции. При поднятии якорной цепи на ее конце не был обнаружен якорь, что дает основания подозревать, что с судном происходило что-то необычное. Полиция взяла судно под свой контроль и теперь оно находится в финских водах неподалеку от Порккала.

Финская таможенная служба также начала предварительное расследование в связи с серьезным нарушением правил. Как отметили в таможне судно Eagle S, плавающее под флагом Островов Кука, в этом году не заходило в Финский залив, но посещало Турцию и Индию, что является важным моментом с точки зрения санкционного режима, действующего в отношении РФ.

Министр климата Эстонии Йоко Алендер в четверг вечером на видеовстрече с министрами энергетики стран Балтии представила обзор аварии на EstLink 2 и заверила, что ни Эстония, ни другие страны Балтии не останутся без электричества, сообщило агентство LETA.