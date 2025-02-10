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Электричество даже подешевело: министр об отключении от БРЭЛЛ

© LETA 10 февраля, 2025 11:49

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Фото LETA

Отключение стран Балтии от российской электросети не увеличило цену на электроэнергию, заявил в понедельник в интервью Латвийскому телевидению в передаче "Утренняя панорама" министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

"Есть позитивные тенденции", - сказал Мелнис, отметив, что, например, в понедельник цена электроэнергии дешевле, чем неделю назад.

В частности, министр отметил, что на бирже "Nord Pool" в понедельник средняя цена электроэнергии в Латвии составляет 146 евро за мегаватт-час (МВт/ч), тогда как неделю назад, 3 февраля, средняя цена электроэнергии в Латвии составляла 154 евро за МВт/ч.

Доступная на бирже "Nord Pool" информация также свидетельствует о том, что в пятницу, 7 февраля, средняя цена электроэнергии в Латвии составляла 119 евро за МВт/ч, в субботу, 8 февраля, - 63 евро за МВт/ч, а в воскресенье, 9 февраля, - 128 евро за МВт/ч.

Как сообщалось, в конце прошлой недели страны Балтии успешно отключились от объединенной энергосистемы России, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключились к единой энергосети Европы.

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С нового года за приобретение каждого рецептурного препарата в аптеке приходится доплачивать 75 центов сверх его стоимости. Это называется доплатой за услуги фармацевта. По замыслу чиновников из Министерства здоровья, данное нововведение является частью государственной программы по снижению цены на лекарства. Однако потребители пока не оценили такой заботы госчиновников. Петиция с требованием отменить данную плату, размещенная на портале общественных инициатив Manabalss.lv, в рекордные сроки набрала требуемые 10 тысяч голосов граждан Латвии. Чем же вызвано подобное недовольство, ведь заявленные цели можно даже приветствовать?

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