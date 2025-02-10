Электричество даже подешевело: министр об отключении от БРЭЛЛ

"Есть позитивные тенденции", - сказал Мелнис, отметив, что, например, в понедельник цена электроэнергии дешевле, чем неделю назад.

В частности, министр отметил, что на бирже "Nord Pool" в понедельник средняя цена электроэнергии в Латвии составляет 146 евро за мегаватт-час (МВт/ч), тогда как неделю назад, 3 февраля, средняя цена электроэнергии в Латвии составляла 154 евро за МВт/ч.

Доступная на бирже "Nord Pool" информация также свидетельствует о том, что в пятницу, 7 февраля, средняя цена электроэнергии в Латвии составляла 119 евро за МВт/ч, в субботу, 8 февраля, - 63 евро за МВт/ч, а в воскресенье, 9 февраля, - 128 евро за МВт/ч.

Как сообщалось, в конце прошлой недели страны Балтии успешно отключились от объединенной энергосистемы России, или так называемого кольца БРЭЛЛ, и подключились к единой энергосети Европы.