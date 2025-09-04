Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экспроприация на границе: с каждым собственником поговорят с глазу на глаз

© Lsm.lv 4 сентября, 2025 17:03

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия вместе с соседними странами взяла на себя обязательство к 2028 году создать линию обороны, установив противомобильные заграждения на восточной границе. Для этих целей в 30-километровой приграничной зоне уже идёт процесс отчуждения частной земли и имущества. Власти уверяют, что владельцы земель и собственности, которые будут экспроприированы для строительства противомобильной инфраструктуры, получат справедливую компенсацию.

Но люди, конечно, волнуются. О настроениях в приграничных районах в передаче «Домская площадь» на Латвийском радио 4 рассказал председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования, председатель Прейльской краевой думы Алдис Адамович.  

Сообщается, что в целом меры по защите восточной границы жители 30-километровой зоны оценивают положительно, однако, и у чиновников, и у простых людей много вопросов по поводу того, как конкретно будет реализовываться отчуждение земель и собственности. Представители местных властей подготовили свои предложения для комиссии Сейма, где будет рассматриваться соответствующий законопроект. 

«Те объекты или части объектов, которые понадобятся Национальным вооруженным силам и будут экспроприированы, должны быть соответствующим образом компенсированы. И мы бы хотели, чтобы это было четко прописано в законе. Пока там слишком много неясностей», — говорит Адамович.

Особое беспокойство у властей вызывают находящиеся в 30-километровой зоне муниципальные учреждения — школы, больницы. Или, например, строящийся Центр технологий стоимостью в 18 млн евро, который также оказался на этой территории. «Теперь к таким проектам очень трудно будет привлечь инвесторов», — говорит Адамович.

Министр обороны Спрудс пообещал регулярно устраивать встречи для жителей затронутых этой проблемой регионов — Смилтенского, Алуксненского, Балвского, Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского краев. Первая такая встреча состоялась в Дагде 14 августа.

По словам Адамовича, с каждым конкретным владельцем земли или собственности, которые подпадут под отчуждение, будут проводиться индивидуальные встречи. Размер компенсации будет оговариваться с человеком в личной беседе с глазу на глаз, и это секретная информация.  По крайней мере, до тех пор, пока не будет принят закон.

