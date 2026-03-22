Экс-министр предупреждает: антибиотики скоро станут дефицитом (1)

TV24 22 марта, 2026 09:53

Важно 1 комментариев

Исполнительный директор  Латвийской ассоциации фармацевтического ухода Кристине Ючковича на телеканале TV24 в программе Dr. Apinis подчеркнула, что резервы лекарств - это исключительно острый вопрос, который срочно нужно решать - как законодательно, так и закупками, над которыми уже работает Минздрав. В свою очередь врач, фармацевт и бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич заявил о возможной нехватке антибиотиков.

Ючковича сказала, что нам надо думать не только о резервах в связи с нехваткой медикаментов, но и в связи с социально-политическими потрясениями.

Белевич же подчеркнул, что речь идёт также об изменениях закона и подзаконных актов.

 "В Европе всего один завод антибиотиков с полным циклом, будет дефицит антибиотиков. Германия за госсчёт закупила все активные вещества и держит их в резерве, а если будет дефицит, эти вещества раздадут аптекам и там будут готовить лекарства и для детей, и для взрослых. А у нас государство до сих пор не компенсирует лекарства, которые готовит аптека, но это будет единственный доступный антибиотик. Мы не можем документ подготовить сейчас?!" - высказался экс-министр.

Комментарии (1)

