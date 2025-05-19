Экономика Латвии будет самой слабой в Балтии: неутешительный прогноз Еврокомиссии

Это хуже, чем ноябрьский прогноз, когда ожидалось, что в 2025 году экономика Латвии вырастет на 1%. В опубликованном в понедельник весеннем прогнозе ЕК говорится, что в следующем году экономика Латвии вырастет на 2 %.

Инфляция в Латвии в этом году составит предположительно 3 %, а согласованный индекс потребительских цен в следующем году вырастет на 1,7 %. Дефицит бюджета Латвии прогнозируется на уровне 3,1% как в этом, так и в следующем году.

ЕК считает, что экономический рост Латвии в этом году останется слабым. Ожидается, что потребление немного увеличится, так как доходы населения вырастут после налоговой реформы. В то же время рост неопределенности в сложной геополитической ситуации будет стимулировать сбережения. В 2025 году также ожидается рост инвестиций благодаря притоку средств ЕС и увеличению расходов на оборону. В этом году ожидается восстановление экспорта после падения в предыдущие годы, но только постепенное, учитывая негативное влияние тарифов США на основных торговых партнеров Латвии.

Как заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис, экономическая активность в Латвии по-прежнему в значительной степени подрывается геополитическими рисками, рост также сдерживается трудностями на экспортных рынках и сокращением инвестиций.

"Поскольку реальная заработная плата продолжает расти, ожидается дальнейшее увеличение частного потребления, экономический рост также будет стимулироваться увеличением инвестиций из фондов ЕС", - сказал Домбровскис.

ЕК ожидает, что в этом году Литва будет демонстрировать самые высокие темпы экономического роста в странах Балтии: ВВП вырастет на 2,8 %. В следующем году ВВП Литвы вырастет на 3,1 %. Инфляция в Литве оценивается в 2,6 % и 1,2 % в этом и следующем году.

Еврокомиссия ожидает, что ВВП Эстонии вырастет в этом году на 1,1 %, в следующем году - на 2,3 %. Инфляция в Эстонии составит 3,8 % в этом году и снизится до 2,3 % в 2026 году.

Согласно весенним экономическим прогнозам ЕК, экономика ЕС вырастет на 1,1 % в этом году и на 1,5 % в следующем. Экономика еврозоны вырастет на 0,9 % в этом году и на 1,4 % в следующем году.

Инфляция в ЕС прогнозируется на уровне 2,3% в этом году и 1,9% в следующем, в то время как в еврозоне она составит 2,1% и 1,7% соответственно.

ЕК прогнозирует в этом году рост ВВП во всех странах ЕС, кроме Германии, где рост будет нулевым, и Австрии, где прогнозируется сокращение на 0,3 %. Самый сильный рост ожидается на Мальте (+4,1 %), в Ирландии (+3,4 %), Хорватии (+3,2 %) и на Кипре (+3 %).