Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Августа Завтра: Ivonna, Ludis, Ludvigs, Patricija
Доступность

Экономика Европы без мигрантов расти не будет, так что открывайте ворота: глава Евробанка

Редакция PRESS 25 августа, 2025 12:27

Мир 0 комментариев

Без иностранных работников экономика Европейского союза после пандемии выглядела бы гораздо слабее, заявила в субботу глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, предупредив политиков не игнорировать роль миграции, даже если она усиливает политическую напряженность, пишет Politico.

Выступая на ежегодном симпозиуме Федеральной резервной системы США в Вайоминге, Лагард сказала, что приток иностранной рабочей силы помог еврозоне пережить такие потрясения, как резкий рост цен на энергоносители и рекордная инфляция, сохранив при этом рост и рабочие места. Она отметила, что занятость в блоке выросла на 4,1% в период с конца 2021 года по середину 2025 года, что почти соответствует росту валового внутреннего продукта (ВВП).

«Хотя в 2022 году они составляли лишь около 9% от общей численности рабочей силы, иностранные работники обеспечили половину ее роста за последние три года», — заявила Лагард на собрании руководителей центральных банков. Без этого вклада, добавила она, «условия на рынке труда могли бы быть более жесткими, а объем производства — ниже».

Лагард привела в качестве примеров Германию и Испанию. По ее словам, без труда мигрантов ВВП Германии сегодня был бы примерно на 6% ниже, а сильное восстановление Испании также «во многом обязано» иностранным работникам. В еврозоне занятость выросла более чем на 4% с 2021 года, несмотря на то, что центральные банки провели самые резкие повышения ставок за последнее поколение.

Президент ЕЦБ утверждала, что миграция сыграла решающую роль в компенсации сокращения рождаемости в Европе и растущего стремления к сокращению рабочего времени. По ее словам, это помогло компаниям увеличить производство и ослабило инфляционное давление, даже несмотря на отставание заработной платы от роста цен.

Однако Лагард также признала политическую сторону вопроса. Чистая иммиграция привела к тому, что в прошлом году население ЕС достигло рекордных 450 миллионов человек, несмотря на то, что правительства от Берлина до Рима принимают меры по ограничению притока новых мигрантов под давлением избирателей, поддерживающих ультраправые партии.

«Миграция в принципе может сыграть решающую роль в смягчении нехватки рабочей силы по мере старения коренного населения, — сказала Лагард. - Но политико-экономическое давление может все больше ограничивать приток мигрантов».

Она подчеркнула, что рынок труда Европы вышел из недавних потрясений в «неожиданно хорошей форме». Однако она предостерегла от предположений, что эта динамика сохранится: демографический спад, политическая реакция и изменение предпочтений работников по-прежнему угрожают устойчивости еврозоны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:50 25.08.2025
Латвия: зимой будем есть заграничную картошку
Sfera.lv 46 минут назад
Вэнс: завершение войны в Украине может занять от трёх до шести месяцев
Bitnews.lv 1 час назад
Трамп грозит Кремлю санкциями, но дальше слов дело не идет
Bitnews.lv 4 часа назад
Осужденные бизнесмены поставляли армии обувь под видом мебели
Bitnews.lv 4 часа назад
Сельские магазины жалуются на последствия новых ограничений на продажу алкоголя
Bitnews.lv 4 часа назад
Попытка подкупа МВД связана с делом россиянина Мищенко
Bitnews.lv 4 часа назад
Дожди и грозы: в Латвии объявлено предупреждение
Bitnews.lv 4 часа назад
Британия: нарушителям пиво не положено
Sfera.lv 8 часов назад

«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Читать
Загрузка

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Читать

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Мир 13:40

Мир 0 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Читать

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

Новости Латвии 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Читать

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Читать

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Читать