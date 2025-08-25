Экономика Европы без мигрантов расти не будет, так что открывайте ворота: глава Евробанка

Выступая на ежегодном симпозиуме Федеральной резервной системы США в Вайоминге, Лагард сказала, что приток иностранной рабочей силы помог еврозоне пережить такие потрясения, как резкий рост цен на энергоносители и рекордная инфляция, сохранив при этом рост и рабочие места. Она отметила, что занятость в блоке выросла на 4,1% в период с конца 2021 года по середину 2025 года, что почти соответствует росту валового внутреннего продукта (ВВП).

«Хотя в 2022 году они составляли лишь около 9% от общей численности рабочей силы, иностранные работники обеспечили половину ее роста за последние три года», — заявила Лагард на собрании руководителей центральных банков. Без этого вклада, добавила она, «условия на рынке труда могли бы быть более жесткими, а объем производства — ниже».

Лагард привела в качестве примеров Германию и Испанию. По ее словам, без труда мигрантов ВВП Германии сегодня был бы примерно на 6% ниже, а сильное восстановление Испании также «во многом обязано» иностранным работникам. В еврозоне занятость выросла более чем на 4% с 2021 года, несмотря на то, что центральные банки провели самые резкие повышения ставок за последнее поколение.

Президент ЕЦБ утверждала, что миграция сыграла решающую роль в компенсации сокращения рождаемости в Европе и растущего стремления к сокращению рабочего времени. По ее словам, это помогло компаниям увеличить производство и ослабило инфляционное давление, даже несмотря на отставание заработной платы от роста цен.

Однако Лагард также признала политическую сторону вопроса. Чистая иммиграция привела к тому, что в прошлом году население ЕС достигло рекордных 450 миллионов человек, несмотря на то, что правительства от Берлина до Рима принимают меры по ограничению притока новых мигрантов под давлением избирателей, поддерживающих ультраправые партии.

«Миграция в принципе может сыграть решающую роль в смягчении нехватки рабочей силы по мере старения коренного населения, — сказала Лагард. - Но политико-экономическое давление может все больше ограничивать приток мигрантов».

Она подчеркнула, что рынок труда Европы вышел из недавних потрясений в «неожиданно хорошей форме». Однако она предостерегла от предположений, что эта динамика сохранится: демографический спад, политическая реакция и изменение предпочтений работников по-прежнему угрожают устойчивости еврозоны.