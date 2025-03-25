Экономическое сотрудничество с Украиной — важный вклад в общую безопасность: Силиня

По словам советника премьер-министра по стратегическим коммуникациям Элины Лидере, стороны обсудили укрепление экономического сотрудничества, особенно в военной промышленности, а также существующую поддержку восстановления Украины в Черниговской области.

Силиня отметила, что благодаря Латвии в Чернигове восстановлены разрушенные войной жилые дома и учебные заведения, обеспечено отопление в холодные зимние месяцы.

"Эта поддержка - не только шаг к восстановлению Украины, но и возможность для латвийских предпринимателей расширить сотрудничество и разработать новые проекты", - сказала премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнула, что Латвия является надежным союзником в борьбе Украины против российской агрессии и на пути к Европейскому союзу.