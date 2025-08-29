"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.