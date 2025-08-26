Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

По его словам, между трёмя странами достигнута принципиальная договорённость о совместной организации перевозок: «Мы хотим вместе с нашими коллегами, перевозчиками из Литвы и Эстонии, чтобы именно мы со своими поездами осуществляли перевозки. В то же время понятно, что по отдельности это было бы слишком сложно, поэтому есть договорённость, что мы будем делать это вместе».

Он отметил, что планируется также совместная закупка подвижного состава: «Мы договорились о совместном тендере, в рамках которого эстонская сторона приобретает пять поездов, мы — три, а литовцы — четыре. Этот тендер планируется объявить в конце этого года».

Эстония уже предусмотрела финансирование в бюджете и рассчитывает использовать новые составы на участке Таллин–Пярну, который планируется завершить одним из первых. Латвия и Литва участвуют в закупке с «опцией» и смогут до 2029–2030 годов решить, заказывать ли составы: «Это значит, что после завершения тендера в 2027–2028 году у нас будет ещё два-три года, чтобы принять решение о начале производства поездов», — пояснил Нешпорс.

Первые пассажирские перевозки по магистрали «Rail Baltica» ожидаются не раньше 2032–2034 годов.