Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Редакция PRESS 26 августа, 2025 21:49

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

По его словам, между трёмя странами достигнута принципиальная договорённость о совместной организации перевозок: «Мы хотим вместе с нашими коллегами, перевозчиками из Литвы и Эстонии, чтобы именно мы со своими поездами осуществляли перевозки. В то же время понятно, что по отдельности это было бы слишком сложно, поэтому есть договорённость, что мы будем делать это вместе».

Он отметил, что планируется также совместная закупка подвижного состава: «Мы договорились о совместном тендере, в рамках которого эстонская сторона приобретает пять поездов, мы — три, а литовцы — четыре. Этот тендер планируется объявить в конце этого года».

Эстония уже предусмотрела финансирование в бюджете и рассчитывает использовать новые составы на участке Таллин–Пярну, который планируется завершить одним из первых. Латвия и Литва участвуют в закупке с «опцией» и смогут до 2029–2030 годов решить, заказывать ли составы: «Это значит, что после завершения тендера в 2027–2028 году у нас будет ещё два-три года, чтобы принять решение о начале производства поездов», — пояснил Нешпорс.

Первые пассажирские перевозки по магистрали «Rail Baltica» ожидаются не раньше 2032–2034 годов.

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

