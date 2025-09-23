Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Единственные balls Большой Европы: Мелони обещает признать государство Палестину — но при двух условиях

23 сентября, 2025 21:45

Италия может признать Палестину как государство при выполнении двух условий - освобождения всех израильских заложников и отстранения представителей группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, от какой бы то ни было власти. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, общаясь с журналистами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября

По словам Мелони, которую цитирует итальянское агентство ANSA, политическое давление необходимо оказывать главным образом на ХАМАС, а не на Израиль, поскольку именно ХАМАС развязал войну и препятствует ее окончанию, отказываясь освободить заложников.

Напомним. что накануне 80-й сессии Генассамблеи ООН несколько стран, в том числе Великобритания, Австралия, Канада, Португалия, Франция и Бельгия, объявили о признании государственности Палестины. Без всяких условий. 

США, напротив, выступают категорически против признания, как и Израиль. Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООНзаявил: "Теперь, словно поощряя продолжение конфликта, некоторые члены ООН стремятся в одностороннем порядке признать палестинское государство. Награда для террористов ХАМАС за их зверства была бы слишком велика. Это стало бы наградой за эти ужасные злодеяния, включая события 7 октября". Схожим образом высказывался ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Генеральная Ассамблея ООН 12 сентября приняла резолюцию с призывом вернуться в палестино-израильском урегулировании к принципу "два государства для двух народов". В поддержку проекта этого документа, представленного Францией и Саудовской Аравией, высказались 142 страны, включая Германию, десять были против, в том числе США и Израиль. Двенадцать стран-членов ООН воздержались.

Правда, в резолюции содержится также требование прекратить правление ХАМАС в секторе Газа и освободить захваченных им 7 октября 2023 года заложников (не иначе как по настоянию США). Израильское правительство резко раскритиковало само голосование, в Палестинской национальной администрации приветствовали его.

Обновлено: 22:55 23.09.2025
Трамп на Генассамблее резко отчитал ООН

Президент США обвинил ООН в бездействии при решении мировых конфликтов. По его словам, за последние семь месяцев он "положил конец семи бесконечным войнам", но "ни в одном из этих случаев ООН даже не попыталась помочь".

Президент США обвинил ООН в бездействии при решении мировых конфликтов. По его словам, за последние семь месяцев он "положил конец семи бесконечным войнам", но "ни в одном из этих случаев ООН даже не попыталась помочь".

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Юрист Кривцова: детям не могут запретить родной язык при самостоятельной работе в школе

Широкое обсуждения вызвала публикация на портале Latvijas vēstnesis, где мама школьницы задала вопрос - могут ли дети во время урока при подготовке совместного проекта общаться между собой на родной русском языке - и получила ответ, что по закону не могут.

Широкое обсуждения вызвала публикация на портале Latvijas vēstnesis, где мама школьницы задала вопрос - могут ли дети во время урока при подготовке совместного проекта общаться между собой на родной русском языке - и получила ответ, что по закону не могут.

Русским детям теперь нельзя разговаривать на своем языке на уроках даже между собой

В разделе электронных консультаций на портале Latvijas Vēstnesis был опубликован ответ юриста на вопрос родителей - имеют ли право дети на уроке в процессе подготовки совместного задания, общаться между собой на своем родном языке. 

В разделе электронных консультаций на портале Latvijas Vēstnesis был опубликован ответ юриста на вопрос родителей - имеют ли право дети на уроке в процессе подготовки совместного задания, общаться между собой на своем родном языке. 

Неловко вышло: Макрон застрял в Нью Йорке, не помог даже звонок Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон в Нью-Йорке (США) оказался в дорожной пробке, когда полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд кортежа президента США Дональда Трампа. В результате была остановлена и колонна Макрона.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Нью-Йорке (США) оказался в дорожной пробке, когда полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд кортежа президента США Дональда Трампа. В результате была остановлена и колонна Макрона.

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

