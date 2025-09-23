Единственные balls Большой Европы: Мелони обещает признать государство Палестину — но при двух условиях

По словам Мелони, которую цитирует итальянское агентство ANSA, политическое давление необходимо оказывать главным образом на ХАМАС, а не на Израиль, поскольку именно ХАМАС развязал войну и препятствует ее окончанию, отказываясь освободить заложников.

Напомним. что накануне 80-й сессии Генассамблеи ООН несколько стран, в том числе Великобритания, Австралия, Канада, Португалия, Франция и Бельгия, объявили о признании государственности Палестины. Без всяких условий.

США, напротив, выступают категорически против признания, как и Израиль. Американский президент Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООНзаявил: "Теперь, словно поощряя продолжение конфликта, некоторые члены ООН стремятся в одностороннем порядке признать палестинское государство. Награда для террористов ХАМАС за их зверства была бы слишком велика. Это стало бы наградой за эти ужасные злодеяния, включая события 7 октября". Схожим образом высказывался ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Генеральная Ассамблея ООН 12 сентября приняла резолюцию с призывом вернуться в палестино-израильском урегулировании к принципу "два государства для двух народов". В поддержку проекта этого документа, представленного Францией и Саудовской Аравией, высказались 142 страны, включая Германию, десять были против, в том числе США и Израиль. Двенадцать стран-членов ООН воздержались.

Правда, в резолюции содержится также требование прекратить правление ХАМАС в секторе Газа и освободить захваченных им 7 октября 2023 года заложников (не иначе как по настоянию США). Израильское правительство резко раскритиковало само голосование, в Палестинской национальной администрации приветствовали его.