Движение «За!» на выборы пойдёт в семи муниципалитетах

"За!" будет баллотироваться на выборах в Огре, Елгаве, Резекне, Лиепае, Риге, Цесисском крае и Вентспилсе.

Политическая сила планирует баллотироваться как индивидуально, так и объединившись с другими партиями, такими как «Новое единство» и «Новая консервативная партия», по общим спискам.

Общей целью всех выборов в муниципальные советы будет работа по гражданской защите и активизация гражданского общества.

«В то время, когда общество не уверено в будущем, мы стремились к сотрудничеству с партиями, которые готовы работать вместе ради безопасной и ориентированной на будущее Латвии для каждого гражданина», — подчеркивает лидер партии Линда Цурика.

По ее словам, партия «решительно выступает против собственного существования и борьбы с оппонентами незаконными методами», поэтому начало движения в Огрском районе и Вентспилсе особенно важно.

В Огрском районе лидером «За!» станет депутат Огрской краевой думы, депутат оппозиции Санта Лочмеле, а в Вентспилсе — депутат Бруно Юршевич.

В Елгаве кандидатом «За!» на пост мэра станет депутат и давний активист Улдис Думиньш, а в Лиепае — депутат городской думы и депутат 13-го Сейма Даце Блуке.

В Цесисе лидером списка "За!" станет депутат 13-го Сейма, член правления партии и активист Мартиньш Штейнс, а в Резекненском крае — депутат парламента, глава комиссии по социальной защите и охране здоровья, директор Вилянской школы искусств и музыки Инта Бренце.

В Риге лидерами списка «За!» станут мэр Вилнис Кирсис (JV), глава Комитета по образованию, культуре и спорту, профессор Лайма Гейкина и депутат, скульптор Иварс Друлле.

Члены движения «За!» в настоящее время работают в Рижской, Вентспилсской, Лиепайской и Елгавской городских думах, а также в Огрском и Резекненском региональных думах.

