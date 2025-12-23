Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 11:18

Мир 0 комментариев

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Инцидент произошел в городе Нюнспет, примерно в 80 километрах к востоку от Амстердама.

В результате наезда пострадали девять человек, по меньшей мере трое из них находятся в тяжелом состоянии. Несколько бригад скорой помощи и санитарные вертолеты доставили раненых в больницы. Парад был отменен.

В полиции заявили, что за рулем автомобиля находилась 56-летняя местная жительница, которая получила легкие травмы. Она была задержана "как обычно в случае серьезного ДТП", но других подробностей не приводится. По предварительным данным, инцидент не был преднамеренным, но расследование продолжается.

Еще один серьезный наезд произошел в понедельник на западе Германии в городе Гисен. Водитель врезался на автомобиле Audi в автобусную остановку, в результате чего четыре человека получили травмы, один из них - тяжелые, сообщили власти.

Водитель, 32-летний мужчина из Азербайджана, проживающий в Гисене, был задержан. Городе Гисен находится примерно в 53 километрах к северу от Франкфурта.

"Точные обстоятельства инцидента в настоящее время неизвестны", - говорится в заявлении полиции.

Полиция сообщила, что водитель сначала столкнулся с двумя автомобилями, движущимися в том же направлении, а затем врезался в пешеходов на автобусной остановке. Затем он продолжил движение, прежде чем остановился и был арестован полицейскими. Место инцидента оцеплено полицией, ведется расследование.

"В настоящее время политическая или террористическая мотивация кажется маловероятной", - сообщил министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Позек.

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

Важно 11:38

0 комментариев

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 11:29

0 комментариев

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

Важно 11:26

0 комментариев

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

Выбор редакции 11:24

0 комментариев

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

Новости Латвии 11:20

0 комментариев

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

Важно 11:16

0 комментариев

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

