Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

Инцидент произошел в городе Нюнспет, примерно в 80 километрах к востоку от Амстердама.

В результате наезда пострадали девять человек, по меньшей мере трое из них находятся в тяжелом состоянии. Несколько бригад скорой помощи и санитарные вертолеты доставили раненых в больницы. Парад был отменен.

В полиции заявили, что за рулем автомобиля находилась 56-летняя местная жительница, которая получила легкие травмы. Она была задержана "как обычно в случае серьезного ДТП", но других подробностей не приводится. По предварительным данным, инцидент не был преднамеренным, но расследование продолжается.

Еще один серьезный наезд произошел в понедельник на западе Германии в городе Гисен. Водитель врезался на автомобиле Audi в автобусную остановку, в результате чего четыре человека получили травмы, один из них - тяжелые, сообщили власти.

Водитель, 32-летний мужчина из Азербайджана, проживающий в Гисене, был задержан. Городе Гисен находится примерно в 53 километрах к северу от Франкфурта.

"Точные обстоятельства инцидента в настоящее время неизвестны", - говорится в заявлении полиции.

Полиция сообщила, что водитель сначала столкнулся с двумя автомобилями, движущимися в том же направлении, а затем врезался в пешеходов на автобусной остановке. Затем он продолжил движение, прежде чем остановился и был арестован полицейскими. Место инцидента оцеплено полицией, ведется расследование.

"В настоящее время политическая или террористическая мотивация кажется маловероятной", - сообщил министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Позек.