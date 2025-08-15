«Думаю, что встреча будет ознакомительной. И это не уступка Путину»: госсекретарь США о саммите на Аляске

— Путин только что абсолютно проигнорировал то, что хотят все остальные. Что подсказывает вам интуиция по поводу встречи в пятницу?

-Честно говоря, я думаю, что встреча будет ознакомительной. Вот как бы я это описал. Президент общался с Путиным по телефону три или четыре раза. Хорошо. Но из этого ничего не вышло, или, по крайней мере, мы не достигли того, к чему стремились. И тогда президент решил: “Послушайте, я должен воочию увидеть этого парня. Мне нужно встретиться с ним лицом к лицу. Мне нужно переговорить с ним один на один. Мне нужно оценить ситуацию, посмотрев на него”.

И люди должны понимать, что для президента Трампа эта встреча – не уступка. Если вы посмотрите новости – я их больше не смотрю, – но вы их смотрите, эти люди сходят с ума. О, какая победа для Путина – с ним проведут встречу. (Президент) так не считает. Встреча – это то, что вы делаете, чтобы как бы разобраться и принять решение. Я хочу знать все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза. И именно этого хочет добиться президент. Честно говоря, я думаю, что уже на этой встрече мы узнаем, есть ли у этого дела какие-то шансы на успех или нет.

Президент – выдающийся специалист по заключению сделок... Он потрясающий переговорщик. Я говорю это не только потому, что… Я имею в виду, что он действительно такой. У него потрясающее понимание человеческой натуры, а значит, понимание того, как ориентироваться в таких вещах. И я действительно думаю – я видел, как заключались эти успешные торговые сделки, когда он приходил и подписывал их, и всегда делал это лично. Это трудно сделать по телефону. Так что, я думаю, именно этому будет посвящена пятница, и мы тогда мы сможем увидеть более полную картину. Это будет нелегко. Эта война много значит для Путина. Я имею в виду, что за последний месяц русские потеряли – я думаю, в июле они потеряли 60 тыс. россиян – не пропавшими без вести, а погибшими.

-Погибшими?

-Шестьдесят тысяч человек за один месяц. Если подсчитать, я думаю, что в Ираке мы потеряли лишь малую часть этого, и это было ужасно. Представьте себе: 60 тыс. человек за месяц. Так что это просто свидетельствует о том, чем эти ребята готовы пожертвовать, потому что понимают, насколько важна эта война – и, конечно же, война очень важна для Украины, потому что они сражаются за свою страну, они сражаются за свое будущее. Они не хотят быть частью России. Так что это непростой вопрос.

Но вы упомянули и другие (соглашения), и в этом заслуга президента Трампа. Я имею в виду, что он сделал это приоритетом – он говорит, что я хочу заключать мирные соглашения. Я хочу быть президентом-миротворцем. И поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с конфликтом, в котором, как нам кажется, мы можем что-то изменить, мы вмешиваемся и добиваемся больших успехов в этом отношении. Мы выступили посредниками между Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, а также в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией всего несколько дней назад.