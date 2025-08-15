Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Думаю, что встреча будет ознакомительной. И это не уступка Путину»: госсекретарь США о саммите на Аляске

Редакция PRESS 15 августа, 2025 08:02

Мир 0 комментариев

"Люди должны понимать, что для президента Трампа эта встреча – не уступка. Если вы посмотрите новости – я их больше не смотрю, – но вы их смотрите, эти люди сходят с ума. О, какая победа для Путина – с ним проведут встречу. (Президент) так не считает", - заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью ведущему радиопередачи Sid and Friends in the Morning Сиду Розенбергу.

— Путин только что абсолютно проигнорировал то, что хотят все остальные. Что подсказывает вам интуиция по поводу встречи в пятницу?

-Честно говоря, я думаю, что встреча будет ознакомительной. Вот как бы я это описал. Президент общался с Путиным по телефону три или четыре раза. Хорошо. Но из этого ничего не вышло, или, по крайней мере, мы не достигли того, к чему стремились. И тогда президент решил: “Послушайте, я должен воочию увидеть этого парня. Мне нужно встретиться с ним лицом к лицу. Мне нужно переговорить с ним один на один. Мне нужно оценить ситуацию, посмотрев на него”.

И люди должны понимать, что для президента Трампа эта встреча – не уступка. Если вы посмотрите новости – я их больше не смотрю, – но вы их смотрите, эти люди сходят с ума. О, какая победа для Путина – с ним проведут встречу. (Президент) так не считает. Встреча – это то, что вы делаете, чтобы как бы разобраться и принять решение. Я хочу знать все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза. И именно этого хочет добиться президент. Честно говоря, я думаю, что уже на этой встрече мы узнаем, есть ли у этого дела какие-то шансы на успех или нет.

Президент – выдающийся специалист по заключению сделок... Он потрясающий переговорщик. Я говорю это не только потому, что… Я имею в виду, что он действительно такой. У него потрясающее понимание человеческой натуры, а значит, понимание того, как ориентироваться в таких вещах. И я действительно думаю – я видел, как заключались эти успешные торговые сделки, когда он приходил и подписывал их, и всегда делал это лично. Это трудно сделать по телефону. Так что, я думаю, именно этому будет посвящена пятница, и мы тогда мы сможем увидеть более полную картину. Это будет нелегко. Эта война много значит для Путина. Я имею в виду, что за последний месяц русские потеряли – я думаю, в июле они потеряли 60 тыс. россиян – не пропавшими без вести, а погибшими.

-Погибшими?

-Шестьдесят тысяч человек за один месяц. Если подсчитать, я думаю, что в Ираке мы потеряли лишь малую часть этого, и это было ужасно. Представьте себе: 60 тыс. человек за месяц. Так что это просто свидетельствует о том, чем эти ребята готовы пожертвовать, потому что понимают, насколько важна эта война – и, конечно же, война очень важна для Украины, потому что они сражаются за свою страну, они сражаются за свое будущее. Они не хотят быть частью России. Так что это непростой вопрос.

Но вы упомянули и другие (соглашения), и в этом заслуга президента Трампа. Я имею в виду, что он сделал это приоритетом – он говорит, что я хочу заключать мирные соглашения. Я хочу быть президентом-миротворцем. И поэтому каждый раз, когда мы сталкиваемся с конфликтом, в котором, как нам кажется, мы можем что-то изменить, мы вмешиваемся и добиваемся больших успехов в этом отношении. Мы выступили посредниками между Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, а также в заключении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией всего несколько дней назад.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

