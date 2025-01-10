Дружелюбны к ЛГБТ, ввели расовые и гендерные квоты, но о гидрантах забыли… Скандал на фоне катаклизма в Голливуде

Пламя началось в престижном районе Пасифик-Палисейдс и быстро распространилось на Малибу и Санта-Монику, охватив площадь в 70 миллионов квадратных метров. Вечером 8 января новый очаг возгорания был зафиксирован в Голливудских холмах. Экономический ущерб оценивается в миллиарды долларов. По данным компании AccuWeather, убытки уже превысили 50 миллиардов долларов, хотя специалисты J.P. Morgan называют более скромную цифру — 10 миллиардов.

Среди знаменитостей, потерявших свои дома, актёры Билли Кристал и Мэнди Мур, а также телеведущая Пэрис Хилтон. Последняя написала в социальных сетях: «Это разрушение невозможно представить. Так много людей сегодня остались без крыши над головой, и это душераздирающе».

Местные жители и журналисты сравнивают происходящее с апокалипсисом. «Неконтролируемые пожары охватили город. Дым застилает небо, а экстренные службы работают на пределе своих возможностей, сталкиваясь с нехваткой ресурсов», — сообщает корреспондент BBC Дэвид Уиллис.

На этом фоне одна их самых популярных в США блогеров Мегин Келли (на ее подкасты подписано более 2 млню человек) обрушилась с критикой на начальника пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули и мэра Карен Басс, обвинив их в том, что увлеченность чиновников программами многообразия, равенства и вовлеченности отвлекает их от борьбы с пожарами в городе.

«В последние годы начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса сделал главным приоритетом не наполнение пожарных гидрантов, а DEI», - заявила Келли в своем шоу в среду.

Келли сослалась на сообщения лос-анджелесских домовладельцев, которые заявили, что пожарные гидранты, к которым они пытаются подключиться, чтобы побороть дикое пламя, оказываются сухими, пока огненный ад бушует неконтролируемо.

«Кому какое дело до того, что начальник пожарной охраны - лесбиянка. Простите, но кому какое дело до того, с кем она спит, вы можете бороться с чертовыми пожарами, мадам? Вот в чем вопрос», - говорит Келли.

Ее поддержал актер Джеймс Вудс, чей дом тоже сгинул в пламени. Восхваляя усилия пожарных, он обрушился на руководство пожарного департамента, припомнив заявление, в котором она подтвердила, что ее «высшим приоритетом является разнообразие, равенство и инклюзивность».

В биографии Кроули действительно говорится: «Создание, поддержка и продвижение культуры, которая ценит разнообразие, инклюзивность и равенство, а также стремление оправдать и превзойти ожидания местных жителей - вот приоритеты шефа Кроули».

«И при этом кто-то забыл наполнить водой резервуары!» - горько иронизирует он. Актер привел в пример свой собственный опыт, когда пожарные машины подъехали к его дому, но не смогли накачать воду, потому что резервуары были пусты.

Действительно, сразу после заступления на свой пост Кроули, позиционирующая себя как открытая лесбиянка, заявила, что ее главная задача на посту - введение в подведомственной команде принципов Diversity, equity and inclusion, и прежде всего повышение женского присутствия. Был разработал трехлетний план по введению расовых и гендерных квот. При этом бюджет пожарных команд сократили, не обошлось и без увольнений личного состава (не женщин, как вы понимаете, и ни других отличных от мужского полов). И весь этот праздник DEI продолжался бы и дальше, но... что-то пошло не так. Прямо как в том анекдоте:

-Нет, работа то хорошая. Кругом разнообразие и инклюзивность, но вот как пожар начинается – так хоть увольняйся.

На фото слева направо: начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули, командир учебной части Джейми Браун и помощник начальника по вопросам гендерной и расовой идентичности Кристин Ларсон.