Дождёмся ли мы дешёвой картошки? Отвечает эксперт

По её словам, Латвия в продовольственной торговле чаще является «ценополучателем», а не «ценоустановителем». То есть внутренний урожай не всегда напрямую влияет на ценники в магазинах. «Если бы в Латвии вообще не вырос ни один клубень картофеля, а вокруг был бы хороший урожай, это не сильно изменило бы ситуацию у нас. Цены определяют продукты, которые для страны наиболее характерны», — пояснила эксперт.

Касаясь конкретно картофеля и полевых овощей, Гулбе отметила: в этом сезоне урожай оказался проблемным, часть продукции невозможно будет долго хранить. «Во-первых, не удалось вырастить в достаточном объёме. Во-вторых, картофель не будет храниться — его не обработали так, как нужно. Это факт», — сказала она.

Зерновые, в свою очередь, на мировом рынке сейчас не дорожают «То, что у нас урожай меньше, ещё не значит, что цены непременно тут же взлетят», — добавила Гулбе.