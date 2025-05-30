Дожди уходят на восток: пятница будет солнечной и тёплой

На крайнем востоке страны прояснится только во второй половине дня, а в Курземе облака закроют небо, начиная с запада, во второй половине дня, существенных осадков не ожидается.

Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, во второй половине дня в Курземе ожидаются порывы юго-западного ветра до 13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +17..+22 градуса, на западном побережье Курземе — всего +14..+15 градусов.

В Риге ожидается солнечный день, к вечеру небо затянется облаками. Слабый северо-западный ветер сменится слабым до умеренного западным, юго-западным ветром. Температура воздуха достигнет +21 градуса.

Погоду определяет ветвь антициклона, при этом атмосферный фронт по-прежнему простирается над востоком страны. Давление воздуха 1009-1013 гектопаскалей на уровне моря.

На востоке страны действует предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о затоплении низинных территорий и выходе из берегов водоемов.

По предварительным прогнозам в ближайшие выходные осадков не ожидается.