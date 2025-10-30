Дорогу молодым! Можно получить бесплатный проезд по всей Европе

Начался приём заявок на новый этап инициативы, в ходе которого предлагаются 40 000 проездных карт для 18-летних участников со всей Европы, в том числе для 170 молодых людей из Латвии. Отобранные участники смогут путешествовать по Европе на поезде до 30 дней в период с 1 марта 2026 года по 31 мая 2027 года, открывая для себя новые страны, культуры и впечатления.

Подать заявку могут молодые люди, родившиеся в 2007 году, заполнив анкету на Европейском молодёжном портале и пройдя короткую викторину о Европейском Союзе. Приём заявок завершится 13 ноября в 13:00. Путешествовать можно индивидуально или в группе до пяти человек, если все участники соответствуют критериям участия.

Путешественники смогут самостоятельно спланировать свой маршрут по Европе или выбрать один из предложенных. Во время поездки участникам будет доступна дисконтная карта с различными предложениями — на транспорт, музеи, питание, проживание, а также на посещение культурных мероприятий и достопримечательностей.

С момента первого проведения инициативы «DiscoverEU» в 2018 году на получение 391 000 проездных карт подали заявки более полутора миллионов молодых людей со всей Европы, в том числе 10 503 участника из Латвии. До сих пор бесплатные проездные карты получили более 1000 молодых латвийцев.