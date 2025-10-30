Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дорогу молодым! Можно получить бесплатный проезд по всей Европе

30 октября, 2025 11:20

Молодёжь может подать заявку на получение бесплатных проездных карт для путешествий по Европе и знакомства с её культурой, сообщает Агентство международных молодёжных программ (JSPA). В рамках инициативы «DiscoverEU» программы Европейского Союза «Erasmus+» молодые люди смогут бесплатно путешествовать по Европе.

Начался приём заявок на новый этап инициативы, в ходе которого предлагаются 40 000 проездных карт для 18-летних участников со всей Европы, в том числе для 170 молодых людей из Латвии. Отобранные участники смогут путешествовать по Европе на поезде до 30 дней в период с 1 марта 2026 года по 31 мая 2027 года, открывая для себя новые страны, культуры и впечатления.

Подать заявку могут молодые люди, родившиеся в 2007 году, заполнив анкету на Европейском молодёжном портале и пройдя короткую викторину о Европейском Союзе. Приём заявок завершится 13 ноября в 13:00. Путешествовать можно индивидуально или в группе до пяти человек, если все участники соответствуют критериям участия.

Путешественники смогут самостоятельно спланировать свой маршрут по Европе или выбрать один из предложенных. Во время поездки участникам будет доступна дисконтная карта с различными предложениями — на транспорт, музеи, питание, проживание, а также на посещение культурных мероприятий и достопримечательностей.

С момента первого проведения инициативы «DiscoverEU» в 2018 году на получение 391 000 проездных карт подали заявки более полутора миллионов молодых людей со всей Европы, в том числе 10 503 участника из Латвии. До сих пор бесплатные проездные карты получили более 1000 молодых латвийцев.

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

Берегите свой Smart-ID: у мошенников новый способ опустошить банковские счета

Новый и все более распространенный вид мошенничества заключается в том, что жертву обманом заставляют создать новый Smart-ID на мобильном устройстве, которое находится в руках преступников. С помощью нового электронного удостоверения личности на имя жертвы берут кредиты и опустошают банковские счета. Во втором и третьем кварталах этого года без ведома владельцев были созданы новые учетные записи Smart-ID для сотен жителей Эстонии, что причинило ущерб на общую сумму более 2,5 миллиона евро.

Светлана Чулкова: «Это не бюджет, а приговор»

Почему проект бюджета Латвии на 2026 год — это диагноз для страны

