Дорога к аэропорту неожиданно стала… пешеходной?

Если воспринимать знак буквально, получается, что все водители, которые сейчас используют эту дорогу, грубо нарушают правила, поскольку едут по пешеходной дорожке. Ситуация кажется абсурдной: если бы улица действительно была предназначена только для пешеходов, должен был бы быть установлен знак, запрещающий транспорту поворачивать направо на улицу Юркалнес. Таких ограничений нет, что указывает на то, что проблема кроется в другом, говорит ведущий передачи Паулс Тимротс.

Если посмотреть на дорогу с другой стороны, можно заметить, что идентичный знак установлен рядом с зоной ремонтных работ на тротуаре, с правильной стороны. В этом контексте знак понятен: пешеходов призывают использовать дорогу, пока на части улицы идут ремонтные работы. А велосипеды могут передвигаться только по проезжей части. Вероятнее всего, была допущена ошибка, и знак установили не с той стороны тротуара, что создало ложное впечатление, будто вся улица Юркалнес превратилась в пешеходную зону.

Однако такие ошибки могут иметь серьёзные последствия.