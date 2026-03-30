Дональд Трамп заявил о желании «взять в Иране нефть»

"Честно говоря, больше всего мне хочется взять нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Почему ты это делаешь?" Но это глупые люди", - цитирует FT Дональда Трампа.

"Подобный шаг (установление контроля США над нефтяной промышленностью Исламской Республики. - Ред.) подразумевал бы захват острова Харк, через который осуществляется экспорт большей части иранской нефти", - говорится в публикации.

Война в Иране и рост мировых цен на нефть

Как напоминает FT, кризис на Ближнем Востоке, связанный с войной в Иране, привел к росту цен на нефть на уровне в 50% в месяц. Утром 30 марта на рынках в Азии цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель, приблизившись к максимальному уровню с начала конфликта, констатируют журналисты.

Указывается, что Пентагон согласовал отправку в регион 10 000 военных, способных захватить и удерживать остров Харк. Так, 3500 военных США, в том числе около 2200 морских пехотинцев, прибыли в регион 27 марта. Еще 2200 морских пехотинцев направляются туда. Приказ о переброске в регион получили также тысячи военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии (82nd Airborne Division). Между тем операция по захвату этого экспортного хаба была бы рискованной, учитывая вероятность увеличения человеческих потерь у армии США, а также рост затрат на эту войну и ее продолжительности.

"Может быть, мы захватим остров Харк, может быть и нет. У нас много возможностей, - сказал Трамп в беседе с FT. - Это будет означать, что мы останемся там (на острове Харк. - Ред.) какое-то время". На вопрос о том, как он оценивает оборону острова Ираном, президент США заявил: "Не думаю, что у них есть какая-то оборона. Мы с легкостью могли бы занять его".

Трамп о переговорах с Ираном при посредничестве Пакистана

Несмотря на угрозу захватить нефтяную промышленность Ирана, Трамп отметил, что непрямые переговоры с Тегераном при посредничестве Пакистана продвигаются хорошо. Ранее он дал Ирану срок до 6 апреля, чтобы согласиться на предложенную США сделку для окончания войны. В противном случае ВС США ударят по объектам энергетического сектора Исламской Республики.

На вопрос о том, может ли в ближайшее время быть заключена сделка, которая позволила бы возобновить торговое судоходство по Ормузскому проливу, через который осуществляется транспортировка 20% нефти на мировом рынке, Дональд Трамп не дал прямого ответа. "У нас еще осталось около 3000 целей. Мы разбомбили 13 000 целей - и еще пара тысяч целей осталась. Сделка может быть заключена очень быстро", - приводит издание его слова.

Трамп о перспективе снятия Ираном блокады с Ормузского пролива

По утверждению Трампа, по разрешению Ирана 20 танкеров уже отправились в путь через Ормузский пролив и председатель Меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф, "сделав ему подарок", согласовал разрешение на проход через пролив еще нескольких судов. Проверить эти данные по независимым источникам к моменту публикации было нельзя.

Кроме прочего, Трамп повторил заявление о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии. "Сын (убитого во время авианалета США бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. - Ред.) или мертв, или находится в очень плохом состоянии. Мы ничего о нем не слышали. Его нет ", - подчеркнул Трамп. Иранские власти, в свою очередь, настаивают, что Моджтаба Хаменеи жив и находится в безопасном месте.