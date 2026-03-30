Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Марта Завтра: Igmars, Ilgmars, Nanija
Доступность

Дональд Трамп заявил о желании «взять в Иране нефть»

© Deutsche Welle 30 марта, 2026 13:00

Мир 0 комментариев

На фоне продолжающейся войны США и Израиля против Ирана президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "предпочел бы взять нефть (Исламской Республики под свой контроль. - Ред.)", сравнив этот шаг с действиями Вашингтона в Венесуэле, где США в январе захватили правителя страны Николаса Мадуро и планируют контролировать нефтяную промышленность "на неопределенный срок". Об этом глава Белого дома рассказал в интервью газете Financial Times 29 марта. На сайте издания оно было обнародовано в понедельник, 30 марта.

"Честно говоря, больше всего мне хочется взять нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США говорят: "Почему ты это делаешь?" Но это глупые люди", - цитирует FT Дональда Трампа.

"Подобный шаг (установление контроля США над нефтяной промышленностью Исламской Республики. - Ред.) подразумевал бы захват острова Харк, через который осуществляется экспорт большей части иранской нефти", - говорится в публикации.

Война в Иране и рост мировых цен на нефть

Как напоминает FT, кризис на Ближнем Востоке, связанный с войной в Иране, привел к росту цен на нефть на уровне в 50% в месяц. Утром 30 марта на рынках в Азии цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель, приблизившись к максимальному уровню с начала конфликта, констатируют журналисты.

Указывается, что Пентагон согласовал отправку в регион 10 000 военных, способных захватить и удерживать остров Харк. Так, 3500 военных США, в том числе около 2200 морских пехотинцев, прибыли в регион 27 марта. Еще 2200 морских пехотинцев направляются туда. Приказ о переброске в регион получили также тысячи военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии (82nd Airborne Division). Между тем операция по захвату этого экспортного хаба была бы рискованной, учитывая вероятность увеличения человеческих потерь у армии США, а также рост затрат на эту войну и ее продолжительности.

"Может быть, мы захватим остров Харк, может быть и нет. У нас много возможностей, - сказал Трамп в беседе с FT. - Это будет означать, что мы останемся там (на острове  Харк. - Ред.) какое-то время". На вопрос о том, как он оценивает оборону острова Ираном, президент США заявил: "Не думаю, что у них есть какая-то оборона. Мы с легкостью могли бы занять его".

 Трамп о переговорах с Ираном при посредничестве Пакистана

Несмотря на угрозу захватить нефтяную промышленность Ирана, Трамп отметил, что непрямые переговоры с Тегераном при посредничестве Пакистана продвигаются хорошо. Ранее он дал Ирану срок до 6 апреля, чтобы согласиться на предложенную США сделку для окончания войны. В противном случае ВС США ударят по объектам энергетического сектора Исламской Республики.

На вопрос о том, может ли в ближайшее время быть заключена сделка, которая позволила бы возобновить торговое судоходство по Ормузскому проливу, через который осуществляется транспортировка 20% нефти на мировом рынке, Дональд Трамп не дал прямого ответа. "У нас еще осталось около 3000 целей. Мы разбомбили 13 000 целей - и еще пара тысяч целей осталась. Сделка может быть заключена очень быстро", -  приводит издание его слова.

Трамп о перспективе снятия Ираном блокады с Ормузского пролива

По утверждению Трампа, по разрешению Ирана 20 танкеров уже отправились в путь через Ормузский пролив и председатель Меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф, "сделав ему подарок", согласовал разрешение на проход через пролив еще нескольких судов. Проверить эти данные по независимым источникам к моменту публикации было нельзя.

Кроме прочего, Трамп повторил заявление о том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии. "Сын (убитого во время авианалета США бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. - Ред.) или мертв, или находится в очень плохом состоянии. Мы ничего о нем не слышали. Его нет ", - подчеркнул Трамп. Иранские власти, в свою очередь, настаивают, что Моджтаба Хаменеи жив и находится в безопасном месте.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты
Важно

Скандал в ЦИК: обнаружилась фиктивная сотрудница, помогавшая мужу не платить алименты (1)

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике
Важно

«Это как сильный удар по голове»: Слайдиньш об упавшем в Латвии беспилотнике

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию
Важно

Потому и занимаются таким свинством: Иябс подозревает Россию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Никаких больше мопедов на тротуарах: вводятся новые правила

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

С 1 апреля в Латвии вступают в силу более строгие требования к использованию микромобильного транспорта. В частности, самодвижущимся электровелосипедам запретят ездить по тротуарам, а до 30 апреля их владельцы обязаны зарегистрировать транспорт и оформить обязательную страховку (OCTA).

Читать
Загрузка

Не соответствует Сатвертсме: принято решение по вопросу о языках нацменьшинств в LSM

Новости Латвии 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Конституционный суд Латвии признал несоответствующим Конституции регулирование о языках меньшинств в общественных СМИ (LSM).

Читать

Цены на топливо возьмут под контроль: продавцам грозит новый «солидарный» налог

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Розничные продавцы топлива будут облагаться солидарным сбором, если их фактическая розничная цена превысит объективно рассчитанную индикативную розничную цену более чем на 3%. Такой законопроект подало Министерство экономики.

Читать

Там нечем было делиться: Рижская дума — о подозрении в коррупции на променаде Мукусалас

Новости Латвии 13:50

Новости Латвии 0 комментариев

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Следует ли Рижской думе продолжать сотрудничество с подрядчиком, участвовавшим в проекте и являющимся одним из победителей конкурса на реконструкцию Вантового моста, несмотря на строительные ошибки на набережной Мукусалас? Об этом рассказывает nra.lv.

Читать

Тяжелые пролежни и недостаточное питание: почему молодая женщина умерла в центре соцухода?

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Тяжелые пролежни и недостаточное питание. После смерти молодой женщины в центре социального ухода возбуждено уголовное дело

Читать

Тут два небольших новых фактора: Димитров прокомментировал решение суда КС по языкам нацменьшинств в LSM

Важно 13:41

Важно 0 комментариев

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Сегодня Конституционный суд Латвии вынес решение в деле о языке содержания общественных СМИ. Сухой остаток: суд пришёл к выводу, что содержания на русском слишком много, содержания на языках других нацменьшинств - слишком мало, но сколько правильно - решать должен Сейм, а не сами общественные СМИ или совет по ним. Сейму дано время до 1 мая 2027 года изменить регулирование. Ситуацию на своей странице в Facebook прокомментировал правозащитник Алексей Димитров.

Читать

Могут ли коллекторы звонить родственникам должника и требовать долг?

Юридическая консультация 13:37

Юридическая консультация 0 комментариев

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

-Мой брат набрал быстрых кредитов, а теперь не может вернуть долги и скрывается от коллекторов. Так теперь они звонят мне и просят сообщить, где он, и дать его номер телефона. Разве я должна сообщать? И вообще, имеют ли они право мне звонить с такими вопросами? Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. На этот вопрос они мне говорят, что якобы брат дал мой номер и что, мол, я могу долг вернуть за него. Я ничего такого не говорила ему и не собиралась за него платить. У него своя жизнь, у меня – своя, и никаких бумаг за него я не подписывала. Как мне отвечать этим кредиторам, чтобы они перестали мне звонить?

Читать