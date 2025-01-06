«Должна быть реальная ответственность»: эксперт считает, что отмена рейсов airBaltic — это банкротство

"Думаю, что там больше проблем... Там уже начинает появляться что-то похожее на то, как у нас дела идут с этой пресловутой железной дорогой. Что значит - двигатель? Этот вопрос все уже давно знали, он не возник 2 января. Думаю, уже давно знали те, кто с этим работает. Такие вещи, как ремонт самолетов, планируются годами... Там очень большие меры безопасности. Хорошо, если бы было 100 рейсов, пусть даже 200 или 500, но почти 5000 - это уже так..." - иронически заявил Даболс, выразив тем самым неверие в то, что airBaltic и причастные к нему лица раньше не знали об ожидаемых проблемах.

Что касается участия государства, которому принадлежит 97,97% акций airBaltic, Даболс заметил, что государство не должно заниматься бизнесом: "Должна быть государственная авиакомпания, которая летает везде по дешевым билетам. Почему государство должно вкладывать туда какие-то деньги? Ну, я должен знать, что, если я покупаю билет государственной авиакомпании, он у меня обязательно будет и я везде слетаю! Туда надо вкладывать. Важно, чтобы он [билет] стоил дешевле и был лучше, пусть так будет, но государство не должно зарабатывать", - сказал Даболс.

В ответ на реплику, что эта отмена может создать "прореху в госбюджете", Даболс заметил: "Наверняка теперь уже калькулируют... И я допускаю, что давно уже все неофициально скалькулировали, сколько это будет. Думаю, что на каких-то закрытых заседаниях все уже об этом узнали. Но... Это ненормально, так не должно быть. Это неординарный случай. Если мы начинаем новый год с таких вещей, думаю, что к президенту никто не прислушался".

Даболс добавил: если мы сравним airBaltic с бизнесом, то "это банкрот".