«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

15 января, 2026

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Логика предложения, которое Аболиньш подал на рассмотрение в парламент 14 января, такова. Для работы любого радио требуется государственный ресурс — частота вещания. «Радио может работать только тогда, когда государство бесплатно предоставляет самую ценную часть бизнеса — частоту», — говорит он. Ну, а раз государство что-то даёт, значит оно имеет право, по мнению Аболиньша, требовать взамен: чтобы всё радио — хоть общественное, хоть коммерческое — вещало только на государственном языке.

Сделать это можно легко — просто не продлевая лицензию на вещание, которая у каждой радиостанции имеет конкретный срок. В целом в Латвии работают около 40 радиостанций, из которых 13 используют русский язык. По подсчётам Аболиньша, чтобы закрыть эту чёртову дюжину, хватит ближайших восьми лет.

Экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин, потрясённый столь удивительной логикой, сделал за Аболиньша дальнейшую работу, доведя его мысль до абсурдного завершения:

«Почему мы останавливаемся на полпути? — задался он в соцсетях ироническим вопросом. — Вот, к примеру, мобильные телефоны. Тоже частоты, выделяемые страной. Почему гражданин всё ещё может, пользуясь государственным ресурсом, сказать по телефону «привет»? Очевидно, что массовое бесконтрольное использование радиочастот с элементами чуждой фонетики — это тоже угроза национальной безопасности. Поэтому никаких полумер. Радио на русском — не продлевать, разговоры по телефону — фильтровать! Ну или если совсем запретить невозможно, то хотя бы увеличить счета за такие разговоры. Раз с налогом на русскоязычную прессу и книги прокатило, где за русский язык теперь необходимо уплатить НДС 21%, вместо 5% как для тех же товаров на латышском, то почему бы не расширить практику применения?».

 

