«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

Логика предложения, которое Аболиньш подал на рассмотрение в парламент 14 января, такова. Для работы любого радио требуется государственный ресурс — частота вещания. «Радио может работать только тогда, когда государство бесплатно предоставляет самую ценную часть бизнеса — частоту», — говорит он. Ну, а раз государство что-то даёт, значит оно имеет право, по мнению Аболиньша, требовать взамен: чтобы всё радио — хоть общественное, хоть коммерческое — вещало только на государственном языке.

Сделать это можно легко — просто не продлевая лицензию на вещание, которая у каждой радиостанции имеет конкретный срок. В целом в Латвии работают около 40 радиостанций, из которых 13 используют русский язык. По подсчётам Аболиньша, чтобы закрыть эту чёртову дюжину, хватит ближайших восьми лет.

Экс-депутат Рижской думы Константин Чекушин, потрясённый столь удивительной логикой, сделал за Аболиньша дальнейшую работу, доведя его мысль до абсурдного завершения:

«Почему мы останавливаемся на полпути? — задался он в соцсетях ироническим вопросом. — Вот, к примеру, мобильные телефоны. Тоже частоты, выделяемые страной. Почему гражданин всё ещё может, пользуясь государственным ресурсом, сказать по телефону «привет»? Очевидно, что массовое бесконтрольное использование радиочастот с элементами чуждой фонетики — это тоже угроза национальной безопасности. Поэтому никаких полумер. Радио на русском — не продлевать, разговоры по телефону — фильтровать! Ну или если совсем запретить невозможно, то хотя бы увеличить счета за такие разговоры. Раз с налогом на русскоязычную прессу и книги прокатило, где за русский язык теперь необходимо уплатить НДС 21%, вместо 5% как для тех же товаров на латышском, то почему бы не расширить практику применения?».