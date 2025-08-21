«Доколе люди будут гибнуть от жары!?» В Европе разгораются страсти по кондиционерам

Это дискуссия не нова. Каждые несколько лет, когда температура повышается, трансатлантические разногласия по поводу привычки охлаждать воздух возобновляются.

Но в этом году вопрос вышел на новый уровень, когда культурные связи и различия между европейцами и американцами раскололи общество так же сильно, как пошлины Трампа или разногласия по поводу будущего Украины.

Американцы, озадаченные тем, что европейцы могут жить без постоянного охлаждения, защищали свой любимый кондиционер с той же горячностью, с какой итальянцы оценивают начинки для пиццы других культур или французы морщатся, когда иностранцы "коверкают" французский язык.

Цифры этого разделения разительны: почти 90 % американских домохозяйств имеют кондиционеры, в то время как в Европе их около 20 %, а в некоторых странах эта цифра значительно ниже.

Во Франции эта тема даже вышла на политическую арену: лидер ультраправых Марин Ле Пен призвала к созданию крупной инфраструктуры кондиционирования воздуха. Она напомнила о том, что в результате жары летом 2003 года и, в частности, в связи с неподготовленностью к ней госучреждений во Франции скончались порядка 20 тысяч человек. В первую очередь эта трагедия коснулось домов престарелых. С тех пор мало что изменилось.

Между тем такие международные издания, как Financial Times и Wall Street Journal, предупреждают, что медленное внедрение технологий охлаждения в Европе стоит человеческих жизней.

Критики дошли до того, что стали обвинять правила ЕС (или саму флагманскую экологическую политику Green Deal) в том, что европейцы потеют.

Миф о запрете кондиционеров

Как и большинство вещей в ЕС, даже кондиционер имеет аббревиатуру. Так брюссельцы говорят не о кондиционерах, как обычные люди, а о HVAC, то есть о системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Но действительно ли Брюссель ненавидит кондиционеры?

В целом ЕС никогда не запрещал системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Его правила также не ограничивают установку кондиционеров. Речь идет о регуляции типов разрешенных систем, устанавливая ограничения на вредные хладагенты и принимая требования по повышению эффективности.

Причина этого проста. Европа взяла на себя обязательство стать климатически нейтральной к 2050 году. Если не принять меры, резкий рост числа неэффективных кондиционеров сделает эту цель невыполнимой.

Поэтому Брюссель не против охлаждения, он просто хочет, чтобы технология соответствовала климатической политике.

Что такое F-газ?

Центральным элементом этой политической адаптации является недавно пересмотренное Положение о F-газе, которое предусматривает постепенный отказ от гидрофторуглеродов (ГФУ), парниковых газов, используемых во многих традиционных системах охлаждения, к 2050 году.

Из-за этих правил производители вынуждены переходить на более чистые альтернативы, такие как диоксид углерода и аммиак.

Некоторые участники отрасли утверждают, что это замедлило рост рынка тепловых насосов - технологий, обеспечивающих отопление, охлаждение и горячее водоснабжение.

Брюссель возражает, что реальными причинами являются падение цен на газ, ослабление субсидий и осторожность потребителей, возлагая надежды на волну новых моделей без ГФУ, уже выходящих на рынок.

Директива по экодизайну, еще одна часть головоломки, устанавливает минимальные стандарты эффективности. Это фактически запрещает наименее эффективные модели и подталкивает производителей к созданию более экологичных конструкций.

Эти правила связаны с Директивой по энергоэффективности зданий, которая требует модернизации стареющего жилого фонда Европы за счет улучшения теплоизоляции и, конечно, более экологичного отопления и охлаждения.

Обе меры отражают один и тот же принцип: ЕС не пытается уничтожить кондиционеры, он просто хочет, чтобы они работали экологично.

Национальные причуды...

Большая часть практических мер по регулированию кондиционирования воздуха исходит от стран-членов ЕС.

Испания, Италия и Греция, например, ограничивают температуру воздуха в общественных зданиях летом, часто не ниже 27°C. Это делается с целью экономии энергии, особенно в период кризиса энергоснабжения. Некоторые исторические центры городов ограничивают установку внешних кондиционеров по эстетическим соображениям.

Есть и экологические соображения. Исследования показывают, что кондиционеры могут повышать наружную температуру в густонаселенных городских районах на несколько градусов, усугубляя так называемый "эффект теплового острова".

Но это исключения, а не объяснение общей низкой распространенности кондиционеров в Европе.

...и культурное сопротивление

Остальная часть этой истории кроется в истории и культуре.

Южная Европа строила свои города так, чтобы они справлялись с жарой: толстые стены, затененные окна, планировка улиц, рассчитанная на максимальный воздухообмен. Именно поэтому в живописных горизонтах средиземноморских городов, таких как Санторини в Греции или Вьесте в Италии, преобладает белая краска: светлые поверхности отражают солнечный свет и жару, помогая интерьерам оставаться более прохладными.

В Северной Европе, напротив, лето когда-то было достаточно мягким, и охлаждение требовалось редко.

Кондиционеры, когда они появились в Европе, считались роскошью или даже риском для здоровья. Многие европейцы до сих пор считают, что от холодного воздуха можно заболеть, и сохраняется стереотип, что кондиционер - это для богатых людей.

Вопрос энергии

Есть и денежный вопрос. Электричество в Европе намного дороже, чем в США, и энергетический кризис 2022 года только укрепил эту точку зрения. Несмотря на то, что цены с тех пор стабилизировались, дополнительные расходы на кондиционер остаются непомерными для многих семей.

На кондиционеры по-прежнему приходится всего 0,6 % от общего объема электроэнергии, потребляемой домохозяйствами в ЕС, но их доля быстро растет. Жара в июне и июле 2025 года привела к увеличению суточного спроса на 14 %. Цены поднялись выше 400 евро/МВт-ч в Германии и 470 евро/МВт-ч в Польше, даже когда солнечная энергия достигла рекордного уровня.

Такой резкий рост спроса подчеркивает проблему. Европейские энергосистемы, и без того перегруженные, должны подготовиться к более жаркому лету и повышенным потребностям в охлаждении.

Что будет дальше

Так что нет, Брюссель не против кондиционеров. Но он хочет, чтобы технология охлаждения соответствовала более широким целям Европы в области климата и энергетики.

Европейская комиссия всегда давала понять, что государства-члены должны сами принимать решения о конкретных мерах по энергосбережению.

Но она также готовит энергетический сектор ЕС к эпохе повторяющихся и более интенсивных тепловых волн, уделяя особое внимание накопителям, взаимосвязям и устойчивости энергосистем.

Это не исключает конкретного вмешательства в сектор в среднесрочной перспективе, хотя на данный момент ничего не запланировано.

В конечном счете, низкий уровень внедрения кондиционеров в Европе не является результатом запретов или бюрократической враждебности. Это скорее сочетание культурных привычек, стоимости, традиций и политики.

И по мере того, как лето становится все жарче, а тепловые волны - новой нормой, этот баланс (или дисбаланс) с каждым годом будет испытываться все сильнее.