Докладчик ООН: Россия реализует целенаправленную стратегию по ликвидации оппозиции

В докладе делается вывод, что ситуация с правами человека в России продолжает неуклонно ухудшаться. Российские власти реализуют сознательную стратегию подавления оппозиции, используя усиленную цензуру, политически мотивированные уголовные расследования, а также расширяя круг субъектов, подпадающих под законы об «иностранных агентах» и «нежелательных лицах».

ANO Cilvēktiesību padomē Ženēvā īpašā ziņotāja par cilvēktiesību situāciju Krievijā Mariana Katzarova prezentēja ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Krievijā.



Кацарова отметила, что журналисты, правозащитники и представители оппозиции подвергаются заключению, пыткам и длительным тюремным срокам, а гражданское пространство систематически и целенаправленно уничтожается. Она подчеркнула, что российские власти ликвидировали независимость судебной власти, законодательных органов и правоохранительных институтов, подчинив их прямому политическому контролю.

В докладе указано, что государственные институты превратились в инструменты репрессий и войны. Стратегия внутренних репрессий в России поддерживает агрессию за рубежом и ощущение безнаказанности. Также подчёркивается, что любые мирные переговоры и процессы должны основываться на обеспечении ответственности и справедливости, а также на освобождении всех жителей Украины, украинских и российских военнопленных, депортированных украинских детей и всех российских политзаключённых.

Пытки и жестокое обращение, широко и систематически применяемые сотрудниками правоохранительных органов, силами безопасности, персоналом мест заключения и военнослужащими, носят эндемический характер. Медицинские специалисты участвуют в осуществлении самых жестоких форм пыток, особенно в отношении украинских заключённых, говорится в докладе.

Также упоминается, что в список «иностранных агентов» включены 1040 физических и юридических лиц, 245 организаций объявлены нежелательными, включая шесть организаций, основанных русскими в изгнании, и такие международные организации, как «Репортёры без границ», «Amnesty International», Британский совет, Йельский университет, Фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона, а также 195 СМИ.

В докладе отмечается, что начато включение независимых СМИ в список «террористических организаций», 50 работников СМИ заключены в тюрьму, что делает Россию третьей страной в мире по количеству заключённых журналистов. По меньшей мере 23 журналиста осуждены за репортажи о войне России против Украины, против не менее 912 человек возбуждены уголовные дела по политическим мотивам, репрессии против деятелей культуры усилились, по меньшей мере 41 человек задержан.

Также указано, что заблокировано более 1,2 миллиона интернет-ресурсов, включая приложения «WhatsApp» и «Signal», а «WhatsApp» и ещё 11 мессенджеров обязаны хранить данные пользователей и делиться ими с российскими правоохранительными органами. Документировано не менее 258 случаев пыток, совершённых правоохранительными органами, персоналом мест заключения и заключёнными по указанию администрации тюрем, а 51 человеку применены принудительные психиатрические меры.

Мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в России был создан в октябре 2022 года. В рамках мандата докладчик обязан отслеживать ситуацию с правами человека в России, собирать, анализировать, проверять и оценивать предоставленную информацию о правах человека, включая данные от российского гражданского общества как внутри, так и за пределами России, предоставлять рекомендации по защите и соблюдению прав человека, сотрудничать с механизмами ООН по правам человека, а также отчитываться перед Советом ООН по правам человека и Генеральной Ассамблеей ООН.