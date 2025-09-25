Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Сентября Завтра: Rauls, Rodrigo
Доступность

Докладчик ООН: Россия реализует целенаправленную стратегию по ликвидации оппозиции

© LETA 25 сентября, 2025 14:13

Мир 0 комментариев

Scanpix/AP/ скриншот с видео

Россия реализует целенаправленную стратегию уничтожения оппозиции, подчеркнула специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в России Мариана Кацарова, представившая в понедельник доклад о положении в области прав человека в России, сообщило агентству LETA Министерство иностранных дел Латвии.

В докладе делается вывод, что ситуация с правами человека в России продолжает неуклонно ухудшаться. Российские власти реализуют сознательную стратегию подавления оппозиции, используя усиленную цензуру, политически мотивированные уголовные расследования, а также расширяя круг субъектов, подпадающих под законы об «иностранных агентах» и «нежелательных лицах».

Кацарова отметила, что журналисты, правозащитники и представители оппозиции подвергаются заключению, пыткам и длительным тюремным срокам, а гражданское пространство систематически и целенаправленно уничтожается. Она подчеркнула, что российские власти ликвидировали независимость судебной власти, законодательных органов и правоохранительных институтов, подчинив их прямому политическому контролю.

В докладе указано, что государственные институты превратились в инструменты репрессий и войны. Стратегия внутренних репрессий в России поддерживает агрессию за рубежом и ощущение безнаказанности. Также подчёркивается, что любые мирные переговоры и процессы должны основываться на обеспечении ответственности и справедливости, а также на освобождении всех жителей Украины, украинских и российских военнопленных, депортированных украинских детей и всех российских политзаключённых.

Пытки и жестокое обращение, широко и систематически применяемые сотрудниками правоохранительных органов, силами безопасности, персоналом мест заключения и военнослужащими, носят эндемический характер. Медицинские специалисты участвуют в осуществлении самых жестоких форм пыток, особенно в отношении украинских заключённых, говорится в докладе.

Также упоминается, что в список «иностранных агентов» включены 1040 физических и юридических лиц, 245 организаций объявлены нежелательными, включая шесть организаций, основанных русскими в изгнании, и такие международные организации, как «Репортёры без границ», «Amnesty International», Британский совет, Йельский университет, Фонд борьбы со СПИДом Элтона Джона, а также 195 СМИ.

В докладе отмечается, что начато включение независимых СМИ в список «террористических организаций», 50 работников СМИ заключены в тюрьму, что делает Россию третьей страной в мире по количеству заключённых журналистов. По меньшей мере 23 журналиста осуждены за репортажи о войне России против Украины, против не менее 912 человек возбуждены уголовные дела по политическим мотивам, репрессии против деятелей культуры усилились, по меньшей мере 41 человек задержан.

Также указано, что заблокировано более 1,2 миллиона интернет-ресурсов, включая приложения «WhatsApp» и «Signal», а «WhatsApp» и ещё 11 мессенджеров обязаны хранить данные пользователей и делиться ими с российскими правоохранительными органами. Документировано не менее 258 случаев пыток, совершённых правоохранительными органами, персоналом мест заключения и заключёнными по указанию администрации тюрем, а 51 человеку применены принудительные психиатрические меры.

Мандат специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в России был создан в октябре 2022 года. В рамках мандата докладчик обязан отслеживать ситуацию с правами человека в России, собирать, анализировать, проверять и оценивать предоставленную информацию о правах человека, включая данные от российского гражданского общества как внутри, так и за пределами России, предоставлять рекомендации по защите и соблюдению прав человека, сотрудничать с механизмами ООН по правам человека, а также отчитываться перед Советом ООН по правам человека и Генеральной Ассамблеей ООН.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:40 25.09.2025
Режиссер Андрей Гаркави попал в больницу в тяжелом состоянии
Bitnews.lv 4 минуты назад
В Латвии резко сократилась урожайность яблок
Bitnews.lv 27 минут назад
Латвия: задержаны двое с чемоданами «дури» и денег
Sfera.lv 31 минуту назад
Латвия: английский наступает
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: к нам идёт Rheinmetall
Sfera.lv 5 часов назад
Швеция и Польша: оборона Готланда
Sfera.lv 6 часов назад
Шотландия: европейские дикие коты исчезают…
Sfera.lv 7 часов назад
Осенние листья могут быть опасны
Sfera.lv 8 часов назад

Мерц поддержал кредит Киеву на 140 млрд за счет активов РФ

Важно 19:39

Важно 0 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро за счет замороженных в Европе активов российского Центробанка. Этот кредит будет погашен, только когда Россия возместит Киеву ущерб, причиненный войной, написал Мерц в статье для газеты The Financial Times в четверг, 25 сентября.

Читать
Загрузка

Сам собой починился? Аварийный мост в Риге могут снова открыть

Новости Латвии 19:27

Новости Латвии 0 комментариев

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Назначена экспертиза, чтобы выяснить, можно ли временно открыть закрытый путепровод на улице Алтонавас в Риге для проезда легковых автомобилей. Об этом в эфире передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения сообщил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.

Читать

Голосов будет достаточно: кризис в правительстве не угрожает бюджету

Новости Латвии 19:01

Новости Латвии 0 комментариев

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Коалиция, формирующая правительство, не сомневается в своей способности принять государственный бюджет на следующий год, но в то же время предполагает, что оппозиция попытается торпедировать принятие государственного бюджета и сопутствующих законопроектов.

Читать

Молдавский политик в «черном списке» Латвии: заявление МИД

Новости Латвии 18:52

Новости Латвии 0 комментариев

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Министр иностранных дел Байба Браже (СП) включила пророссийского молдавского политика Ирину Влах в список нежелательных для Латвии лиц.

Читать

Международный день фармацевта: малоизвестные, но важные факты о профессии

Азбука здоровья 18:46

Азбука здоровья 0 комментариев

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

Сегодня во всем мире отмечается Международный день фармацевта, который в этом году Международная фармацевтическая федерация (FIP) призывает праздновать под лозунгом «Думай о здоровье, думай о фармацевте!» («Think Health, Think Pharmacist!»). Это послание особенно актуально в Латвии, где именно фармацевт является самым доступным специалистом здравоохранения в повседневной жизни, особенно в регионах, где доступ к семейным врачам и другим специалистам ограничен.

Читать

«Во время войны это вредительство!» Слайдиньш против слухов о скором мире

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

В передаче TV24 «Актуальное о боевых действиях в Украине» майор НБС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что в Украине началась новая волна слухов о «скорой победе и завершении войны», что оказывает негативное влияние на военнослужащих на фронте.

Читать

Экс-президент Франции Николя Саркози получил пять лет тюрьмы

Мир 18:34

Мир 0 комментариев

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

Суд в Париже признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в участии в преступном сообществе по так называемому «ливийскому делу» — о получении миллионов евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи для финансирования избирательной кампании Саркози 2007 года, сообщает BBC.

Читать