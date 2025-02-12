Доходы и расходы в новом году: куда пойдут деньги рижан?

Куда пойдут деньги?

Реновация, гражданская оборона, помощь семьям с детьми...

Депутаты Рижской думы утвердили бюджет столицы на 2025 год. Основными приоритетами в распределении финансов будут реновация и развитие инфраструктуры, гражданская оборона, поддержка семей и детей, вопросы жилья, развитие исторического центра.

Депутаты отметили, что финансовая ситуация в Риге стабильна и бюджет 2025 года спланирован так, чтобы город развивался на пользу рижанам, был динамичным и интересным как для жителей, так и для туристов. И, конечно, безопасная среда.

Принятие нынешнего бюджета Риги — особо ответственный момент. В июне состоятся выборы в местные самоуправления, и годовой бюджет – это своего рода визитная карточка нынешней думы и часть предвыборной кампании партий, которые представляют первые лица столичного самоуправления: мэр Вилнис КИРСИС, вице-мэры Эдвардс РАТНИЕКС и Линда ОЗОЛА.

В этом году продолжатся реновация и ремонт улиц, мостов, школ, детских садов, учреждений социальной опеки, парков и другой городской инфраструктуры. Как отметил мэр столицы, инвестиционный план за последние три года утроился и в этом году достигнет почти 300 млн. евро, бОльшая часть из которых — привлеченное финансирование ЕС. (Отметим, что и цены на стройматериалы и оплату труда тоже значительно выросли.)

В частности, самоуправление планирует привлечь в пустующий центр столицы предпринимателей. Им обещают софинансирование как для организации мероприятий, так и для открытия бизнеса на первых этажах зданий, а Строительное управление Риги обяжут облегчить процесс согласования заявок...

Доходы и расходы

Рига рассчитывает получить почти 1,5 млн. евро

Самоуправление Риги запланировало в этом году доходы в размере 1,47 млрд. евро, что на 50 млн. больше, чем планировалось в прошлом году. Рост доходов обусловлен планируемым ростом поступлений от налога на доходы физических лиц, дотаций из государственного бюджета.

В свою очередь, общие расходы бюджета запланированы в размере 1,694 млрд. евро, что на 110 млн. больше, чем в прошлом году. Дефицит планируют покрыть остатками в бюджете с прошлого года в размере более 120 млн. евро и госзаймами на строительство двух крупных инфраструктурных проектов: путепровода Кундзиньсала и последующих этапов Южного моста.

Инвестиции в размере 288 млн. евро планируются в образование, транспортный сектор и городское развитие.

В 2025 году взносы Риги в фонд финансового выравнивания самоуправлений достигнут 138 млн. евро...

Инвестиции и транспорт

27% средств, или около 465 млн. евро, предусмотрено инвестировать в сферу транспорта: улицы, мосты, дороги, освещение и общественный транспорт.

В этом году планируется завершить реконструкцию улицы Мукусалас и набережной, а также Земитанского путепровода.

На второй этап реконструкции парка Узварас в 2025 году запланировано около 4,4 млн. евро.

Безопасность

Расходы на безопасность и гражданскую оборону увеличатся в шесть раз по сравнению с прошлым годом и составят более 35 млн. евро.

На создание убежищ в муниципальных зданиях запланировано 1,5 млн. евро, предусмотрено строительство 30 убежищ.

Продолжится усиление кибербезопасности, планируется создание резервного центра данных.

Зарезервирован 1 млн. евро.

6,4 млн. евро будет выделено на создание единого командного центра Рижской муниципальной полиции на улице Ледургас, который откроется в 2026 году.

В повышение безопасности полетов будет инвестирован 1 млн. евро.

Самоуправление Риги продолжит финансировать деятельность Украинского центра поддержки...

Социальная сфера

13% от бюджета, или 232 млн. евро, планируется вложить в социальную сферу и здравоохранение.

Расходы на развитие социального сферы составят 142,3 млн. евро - с учетом дополнительных 14 млн. евро.

Основное внимание - сфере услуг по уходу на дому и центрам социальной помощи, чтобы обеспечить максимально быструю доступность этой услуги.

На социальные выплаты планируется потратить 34,7 млн. евро, при этом предусмотрено увеличение размера всех выплат, а также поддержка политически репрессированных лиц.

Предусмотрено благоустройство центра социальных услуг на улице Буртниеку, 35.

На различные услуги поддержки семей и детей выделено дополнительное финансирование в размере 3,9 млн. евро...

Среда и жильё

Благоустройство городской среды – это и обустройство велосипедной инфраструктуры в микрорайонах и реконструкция детских площадок и зон отдыха в микрорайонах: инвестиции - 1,6 млн. евро.

360 тысяч евро запланировано на обновление и оборудование мест купания.

2,9 млн. евро – на реновацию мемориала жертвам золитудской трагедии.

Также запланированы реконструкция трех социальных домов (150 квартир) и ремонт 200 муниципальных квартир, общая сумма расходов - 24 млн. евро.

Планируются новые программы улучшения жилищной среды для педагогов и специалистов на сумму 450 тысяч евро.

4 млн. евро выделят в фонд энергоэффективности...

Образование

34% от всех средств, или примерно 588 млн. евро, планируется направить на сферу образования.

2,2 млн. евро пойдут на повышение зарплат педагогам.

2,5 млн. евро дополнительно выделено на улучшение условий обучения. Самоуправление продолжит развитие экосистемы STEAM и начнет проект синергии STEAM в образовательных учреждениях по интересам.

Для родителей будет увеличено софинансирование пребывания детей в частных дошкольных образовательных учреждениях: для детей до 4 лет - с 403,58 до 450,12 евро, для детей возраста обязательной подготовки к школе - с 288,11 до 297,63 евро.

А также инвестиции в развитие школьной и дошкольной инфраструктуры, в реконструкцию Национального спортивного зала, в повышение энергоэффективности школьных и дошкольных зданий, строительство новых спортивных площадок вблизи школ...

Культура, спорт и молодёжь

Особое внимание уделяется реализации культурных мероприятий в городской среде и программам поддержки спорта для детей и молодежи. Увеличено финансирование оформления городской среды.

На участие рижской молодежи в XIII Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи выделен 1 млн. евро.

Будут организованы лагеря для детей и молодежи, в том числе для детей с функциональными нарушениями. В конце года откроют общественный каток, на строительство которого выделено 200 тысяч евро...

Оплата труда

На расходы на оплату труда в основном влияют внешние нормативные акты: повышение минимальной заработной платы до 740 евро в месяц и установленный законом лимит роста фонда оплаты труда в размере 2,6%. Однако предусмотрены отдельные исключения.

Сотрудникам полиции Рижского самоуправления предусмотрена прибавка к зарплате на 10% - в бюджете предусмотрено 2 млн. евро.

600 тысяч евро предусмотрены на повышение зарплат сотрудникам Рижского центра поддержки детей, молодежи и семьи...

О малоимущих забыли?

Чем недовольна оппозиция

При обсуждении столичного бюджета со стороны думской оппозиции были высказаны существенные замечания. Например, недостаточно внимания уделено нуждам пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

По мнению оппозиции, в бюджете не хватает видения, как должен развиваться город, нет ясного плана, как улучшить безопасность движения в городе, создать для пешеходов и других участников движения более дружественную среду.

Нет ни слова об улучшении доступности общественного транспорта для жителей Риги. Уже несколько лет не строятся муниципальные арендные дома.

А 20 убежищ – это масштаб небольшого провинциального города, а не столицы.

Отмечена склонность нынешних столичных властей к большим проектам, в то время как ежедневная забота о благе и удобстве рижан отодвинута на задний план...

(!) Больше информации – на портале Рижского самоуправления: riga.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА