Добрым словом и пистолетом: перед встречей с Путиным Трамп перебросил бомбардировщики поближе к России

По данным ВВС США, присутствие B-1B позволит экипажам отрабатывать тактику, повышать манёвренность и укреплять взаимодействие с партнёрами по НАТО. Планируется выполнение ударных миссий в условиях, приближённых к боевым, с реагированием на воздушные и наземные угрозы в реальном времени.

Норвежские вооружённые силы уточнили, что американские бомбардировщики будут тренироваться совместно с истребителями F-35 на авиабазе Эрланн. Точные районы полётов не раскрываются, однако, по предположениям, они пройдут в воздушном пространстве Северной Европы и Балтийского региона. Срок пребывания B-1B в Норвегии не уточнён, но подобные миссии обычно продолжаются месяц и дольше.

Развёртывание происходит на фоне подготовки к масштабным стратегическим учениям «Запад-2025», которые Россия проведёт совместно с Белоруссией. В предыдущих манёврах «Запад-2021» участвовали силы Северного флота, в том числе 3 тыс. военнослужащих в приграничных с Норвегией и Финляндией районах, а также корабли и авиация, отрабатывавшие защиту арктических баз в Баренцевом море. В тот же год, во время аналогичного размещения B-1B в Норвегии, Россия направила ракетный крейсер «Маршал Устинов» в район морской границы в Варяжском фьорде.

Новость о переброске бомбардировщиков появилась вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящей 15 августа личной встрече с Владимиром Путиным на Аляске. По данным Bloomberg, Вашингтон и Москва ведут переговоры о возможном соглашении по Украине, которое может закрепить за Россией контроль над захваченными территориями.