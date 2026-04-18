Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Чт, 23. Апреля Завтра: Georgs, Jurgis, Juris
Добро пожаловать в клуб ценовой борьбы

Редакция PRESS 18 апреля, 2026 11:17

Важно 0 комментариев

Цены на нефть Brent на биржах уже снизились до уровня 3–5 марта, когда в Латвии дизельное топливо стоило около 1,69 €/л. Ожидаем, что снижение цен срочно отразится и на автозаправочных станциях. Призываю торговцев действовать в соответствии с рыночными тенденциями. Не забываем и об акцизе!
Виктор Валайнис, 17.04.2026

Уже в начале месяца я написал статью, в которой подробно объяснил, почему крайне некорректно ссылаться на движение биржевых цен на нефть в контексте рынка топлива в Латвии.

Мне неизвестен уровень знаний сотрудников министерств о глобальной нефтяной индустрии и взаимосвязи цен между мировым и латвийским рынками. Возможно, они не знают, что фьючерс Brent, торгуемый на Intercontinental Exchange (ICE), является производным финансовым инструментом на сырьевой актив (BFOET), и на практике в основном используется для финансовых расчетов и управления рисками. Поскольку практически весь оборот ICE Brent носит финансовый характер, количество сделок с этим биржевым контрактом многократно превышает объемы физических поставок, лежащих в его основе.

Возможно, они не читали мою статью в Dienas Bizness и не знают, что на физическом рынке нефти цены, в том числе на марки, входящие в комплекс BFOET, в этом месяце достигли исторических максимумов. Возможно, они также не знают, что в определенный момент рост цен на дизельное топливо почти в два раза опережал рост биржевых цен на нефть. И, возможно, им неизвестен факт, что разница между биржевыми ценами и рынком реальных поставок достигла настолько критического уровня, что фактически нарушила привычный механизм хеджирования ценовых рисков на энергетических рынках. Однако они не могут не знать, что нефть Brent не продается на автозаправочных станциях Латвии.

Поскольку в приведенной в начале статье записи в X есть ссылка на исторические данные, которым чуть больше месяца, позволю себе также обратиться к истории. Только период будет длиннее — чуть более четверти века, а инструмент — не цены на нефть, а биржевые цены на дизельное топливо:

Март 1999 — сентябрь 2000: рост цен +255%.
Апрель 2004 — сентябрь 2004: +100%.
Январь 2007 — июль 2008: +189%.
Март 2009 — апрель 2010: +106%. К апрелю 2011 рост достиг уже 196%.
Январь 2016 — октябрь 2018: +207%.
Апрель 2020 — март 2022: +820%.
Январь 2026 — апрель 2026: +166%.

Таким образом, цифры наглядно показывают, что в прошлом рост биржевых цен на дизельное топливо неоднократно был значительно выше, чем этой весной. Более того, весной 2022 года пик биржевых цен был даже выше, чем в апреле 2026 года, что означает, что с учетом инфляции за последние пять лет «ощущаемая цена» для потребителя тогда была выше, чем сейчас. И никакой реакции в виде «солидарного платежа» тогда не последовало.

Я хорошо помню, как в 1999 году мы с коллегами обсуждали факт, что цена тонны дизельного топлива превысила «магическую отметку» — 100 долларов — и сколько дополнительных средств нам потребуется, чтобы закупать это топливо у нефтеперерабатывающего завода. В то время мысль о том, что закупочная цена дизельного топлива может быть в 16 раз выше, казалась еще более фантастической, чем сюжет фильма The Matrix, вышедшего в том же году.

А вот сценарий, при котором из-за стремительного роста цен на мировом рынке закупочная цена топлива удваивается всего за три недели, финансовые лимиты по контрактам исчерпываются в два раза быстрее, чем планировалось, рост цен за один день может превышать 20%, клиенты больше не могут заправляться из-за нехватки средств, и одновременно вам неожиданно предлагают «солидарный платеж» в стиле Аль Капоне, чтобы играть в Squid Game по абсолютно непрозрачным правилам, основанным на совершенно других принципах, чем те, что используются для расчета себестоимости топлива в контрактах — это уже больше напоминает ситуацию из Fight Club, который также вышел в 1999 году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии
Шпионский скандал: гражданин Латвии арестован в Германии

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире
«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига»
VIP-залы Силини за четыре года — счет превысил 35 000 евро: «Неаткарига» (1)

В Рижской думе сфотографировали спящую Лангу: соцсети взорвались фотожабами

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Сразу две оппозиционные партии - "Сувереннная власть" и "Латвия на первом месте" - поделились в соцсетях фото и видео с пленарного заседания Рижской думы, на котором депутат от Нацблока Лиана Ланга, по-видимому, заснула. Или по крайне мере сидела в расслабленной позе с закрытыми глазами.

Архитекторы-хипстеры калечат Ригу: начали с Гризинькалнса. Остановим?

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

"Новые изменения в Гризинькалнсе, конечно, вызывают удивление в плохом смысле: улица Варну перекрыта, людям затруднено попасть к своим домам, зато на улице Звайгзне появилась велодорожка, которая начинается из ниоткуда и ведет в никуда — ни на улице Пернавас, ни на улице Таллинас велодорожки нет, - пишет Линда Кленйбрга на Pietiek.com.

Жёсткая мера: предложено ограничить быстрые кредиты в Латвии

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

Мошенники за считанные часы оформляют на людей десятки займов, и власти ищут, как этому противостоять. Рассматривается жёсткая мера, способная изменить рынок быстрых кредитов в Латвии. Глава Службы финансовой разведки Латвии Том Платацис на заседании парламентской комиссии признал, что для борьбы с мошенничеством стоит подумать об ограничении выдачи быстрых займов.

«Черт побери, что с вами? Вам не стыдно?» Херманис не сдержал эмоций в эфире

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

Латвийский режиссёр и политик Алвис Херманис выступил с резкой критикой ситуации в стране, заявив о «застое» и необходимости «разбудить общество» перед выборами — его эмоциональное выступление уже вызвало активные споры.

В центре Риги в жилом доме вспыхнул пожар: движение затруднено

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

В четверг утром в жилом доме недалеко от Центрального вокзала Риги произошел пожар, сообщает ЛЕТА.

Сидишь весь день? Есть простой трюк, который может снизить риск смерти почти на 40%

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Новости для тех, кто проводит дни за столом: всё не так безнадёжно, как казалось.

Китай впервые высказался об Ормузском проливе — это знак: Янис Кажоциньш

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

«Думаю, мы еще не до конца осознали масштабы удара, но это может быть самый сильный экономический удар за столетие. Потому что даже если нам удастся достичь какого-либо мирного соглашения между США и Ираном, а также между Израилем, Ливаном и Хезболлой, все равно не удастся восстановить поставки нефти, газа, гелия и различных удобрений странам, которые в них нуждаются в ближайшем будущем», — заявил телеканалу TV24 Янис Кажоциньш, старший научный сотрудник Центра геополитических исследований и бывший директор Бюро защиты Сатверсме (2003–2013), пишет nra.lv.

