Дмитриев: Зеленский сделал большой шаг к окончанию войны

© Deutsche Welle 25 октября, 2025 11:53

Киев и Москва близки к окончанию войны в Украине путем дипломатии, так как Владимир Зеленский "признал" линию фронта, заявил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможном прекращении войны РФ против Украины по линии фронта - большой шаг к ее "дипломатическому решению", заявил в эфире телеканала CNN спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, находящийся с визитом в США.

"Я считаю, что Россия, США и Украина действительно довольно близки к дипломатическому решению. Президент Зеленский сделал большой шаг, уже признав, что речь идет о линии фронта", - отметил Дмитриев в беседе с ведущим CNN Джейком Таппером. Представитель РФ добавил, что ранее украинский лидер требовал полного вывода российских войск со своей территории: "Так что, на самом деле, я думаю, мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое может быть выработано", - пояснил Дмитриев.

Вместе с тем он повторил заявления Москвы о "гарантиях безопасности" и "важности" понимания позиций Кремля, которыми тот мотивирует продолжение боевых действий в Украине.

 Дмитриев: Встреча Путина с Трампом состоится, но когда - неясно

Чиновник ответил на вопрос журналиста и о решении президента США Дональда Трампа отменить анонсированную им же встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам Дмитриева, встреча лидеров стран состоится, но "вероятно, позднее", потому что "лучше вести диалог с Россией, чем не вести".

Сам Трамп, заявляя об отмене готовящейся встречи с Путиным, также подчеркивал, что саммит произойдет "в будущем". 

При этом, по словам Дмитриева, Вашингтон и Москва обсуждают возможность проведения новых обменов заключенными. Но речь идет об "обычных", а не "громких" делах, пишут СМИ со ссылкой на заявления представителя РФ журналистке Саре Логан. В рамках визита в Соединенные Штаты Дмитриев также встретится со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом "для продолжения обсуждения отношений между США и Россией". Его поездка была запланирована до отмены саммита в Будапеште и решения Трампа ввести санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

Лавров отверг идею о прекращении боевых действий в Украине

Москва еще до визита Дмитриева в США отвергла идею о сиюминутной заморозке боевых действий в Украине по линии фронта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы к немедленному прекращению огня в Украине противоречат "договоренностям, достигнутым на Аляске". По словам российского министра, такое перемирие означало бы, что огромная часть Украины останется под руководством избранных властей, которые Кремль называет "нацистским режимом".

Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

«Поддержите женщин финансово, а не читайте мораль!» По сети гуляет ролик на тему абортов (ВИДЕО)

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

«Из каких архивов эта карта?» В соцсети обсуждают очередной шедевр латвийского образования

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Ночной автобус, до свидания: в ночь на воскресенье в Риге состоятся последние рейсы

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе?

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

