Дмитриев: Зеленский сделал большой шаг к окончанию войны

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможном прекращении войны РФ против Украины по линии фронта - большой шаг к ее "дипломатическому решению", заявил в эфире телеканала CNN спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, находящийся с визитом в США.

"Я считаю, что Россия, США и Украина действительно довольно близки к дипломатическому решению. Президент Зеленский сделал большой шаг, уже признав, что речь идет о линии фронта", - отметил Дмитриев в беседе с ведущим CNN Джейком Таппером. Представитель РФ добавил, что ранее украинский лидер требовал полного вывода российских войск со своей территории: "Так что, на самом деле, я думаю, мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое может быть выработано", - пояснил Дмитриев.

Вместе с тем он повторил заявления Москвы о "гарантиях безопасности" и "важности" понимания позиций Кремля, которыми тот мотивирует продолжение боевых действий в Украине.

Дмитриев: Встреча Путина с Трампом состоится, но когда - неясно

Чиновник ответил на вопрос журналиста и о решении президента США Дональда Трампа отменить анонсированную им же встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По словам Дмитриева, встреча лидеров стран состоится, но "вероятно, позднее", потому что "лучше вести диалог с Россией, чем не вести".

Сам Трамп, заявляя об отмене готовящейся встречи с Путиным, также подчеркивал, что саммит произойдет "в будущем".

При этом, по словам Дмитриева, Вашингтон и Москва обсуждают возможность проведения новых обменов заключенными. Но речь идет об "обычных", а не "громких" делах, пишут СМИ со ссылкой на заявления представителя РФ журналистке Саре Логан. В рамках визита в Соединенные Штаты Дмитриев также встретится со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом "для продолжения обсуждения отношений между США и Россией". Его поездка была запланирована до отмены саммита в Будапеште и решения Трампа ввести санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

Лавров отверг идею о прекращении боевых действий в Украине

Москва еще до визита Дмитриева в США отвергла идею о сиюминутной заморозке боевых действий в Украине по линии фронта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы к немедленному прекращению огня в Украине противоречат "договоренностям, достигнутым на Аляске". По словам российского министра, такое перемирие означало бы, что огромная часть Украины останется под руководством избранных властей, которые Кремль называет "нацистским режимом".