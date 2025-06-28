Для проведения референдума за роспуск Сейма собрано более 9000 подписей за две недели

Чтобы сбор был успешным и референдум можно было провести, за инициативу должны подписаться не менее 10% жителей Латвии, имеющих право голоса, то есть необходимо собрать 154 тысячи 241 подпись.

Подписаться за инициативу можно также очно - в местах декларации места жительства, в сиротских судах, у глав волостной или городской управы в регионах, а также в посольствах Латвии за рубежом.

Как сообщили агентству LETA представители "Суверенной власти", партия обратилась в Центризбирком, "отреагировав на растущее в политике разжигание вражды и на выдвинутые депутатами Сейма явно антиконституционные инициативы, планирующие запретить части жителей Латвии использовать в быту родной язык".

5 июня, за пару дней до выборов в самоуправления, Сейм подал на рассмотрение в комиссию по образованию, культуре и науке декларацию Нацобъединения "о русификации Латвии, преступно осуществлявшейся советским оккупационным режимом, и об устранении ее лингвистических последствий".

Нацобъединение считает, что декларация станет "значимым юридическим документом, который создаст правовую основу и юридическую аргументацию для целенаправленной и всеобъемлющей работы по ограничению русского языка в публичном пространстве".

По мнению Нацобъединения, роль госязыка важно укреплять, "поскольку преступные действия России параллельно войне в Украине постоянно осуществляются и в Латвии через элементы гибридной войны, чтобы повлиять на латвийское государство и общество, и в этих действиях существенным оружием российского влияния является именно русский язык".