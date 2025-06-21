Дискриминация по языковому признаку: евродепутат из Италии заступился за Росликова

5 июня 2025 года бывший депутат латвийского парламента и советник Рижской думы Алексей Росликов был исключён из сессии Сейма за выступление на русском языке с критикой политики "дерусификации", отмечает Валле. 9 июня против него инициированы уголовные дела по обвинению в разжигании ненависти и поддержке агрессора. Эти действия ставят под сомнение соблюдение Хартии основных прав ЕС, запрещающей дискриминацию по языковому признаку, и Договора о ЕС, защищающего права меньшинств.

Депутат Европарламента Данило Делла Валле требует от Комиссии разъяснить: соответствуют ли эти меры ценностям ЕС, планируется ли мониторинг ситуации по правам меньшинств в Латвии и какие инструменты будут использованы для защиты людей.