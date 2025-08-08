Дети из 24 школ пока остаются без обедов: скандал с закупками Рижской думы

Подписание договоров продолжится на следующей неделе. Договоры, вероятно, не будут заключены по тем частям закупки, по которым поданы жалобы в суд, так как суд рекомендовал воздержаться от заключения новых договоров до окончания судебного процесса в начале сентября.

Рекомендации суда касаются двух из 25 частей закупки. В целом закупка охватывает организацию питания детей в 35 школах.

Председатель комитета Лайма Гейкина пообещала после 14 августа созвать еще одно заседание комитета, на котором будет рассмотрен вопрос о готовности школ к новому учебному году. Тогда же вновь планируется обсудить ситуацию с обеспечением питания в школах.

Депутаты оппозиции выразили опасения, успеет ли самоуправление заключить все договоры и хватит ли у поставщиков времени на установку оборудования, чтобы приступить к работе.

Как сообщалось, в рамках закупки на основе жребия были определены семь предприятий, которые обеспечат питание в рижских школах. Проигравшие предприятия - ООО "Fristar", ООО "Baltic Restaurants Latvia" и ООО "Žaks-2" - подали жалобы в Бюро по надзору за закупками. Бюро отклонило жалобы и разрешило Рижской думе заключать договоры.

После этого предприятия обратились в суд. В настоящее время продолжается судебное разбирательство по обжалованию результатов закупки, и суд рекомендовал временно не заключать договоры по отдельным ее частям.

Общая сумма договоров составляет около 53 млн евро.