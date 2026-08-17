Учёные наблюдали за детьми с раннего возраста до подростковых лет и обнаружили любопытную связь: те, кто со временем проводил больше времени перед экранами, в подростковом возрасте в среднем показывали лучшие результаты в тестах на когнитивную обработку информации.

В исследовании участвовали 260 подростков, средний возраст которых к финальному этапу наблюдений составил около 16 лет.