Но финское исследование, продолжавшееся восемь лет, неожиданно показало, что с экранами всё может быть не так просто.
Учёные наблюдали за детьми с раннего возраста до подростковых лет и обнаружили любопытную связь: те, кто со временем проводил больше времени перед экранами, в подростковом возрасте в среднем показывали лучшие результаты в тестах на когнитивную обработку информации.
В исследовании участвовали 260 подростков, средний возраст которых к финальному этапу наблюдений составил около 16 лет.
И речь вовсе не о том, что теперь ребёнку можно вручить планшет и забыть о нём до совершеннолетия.
Исследователи считают, что важнее может быть не само количество экранного времени, а то, чем именно человек занимается перед экраном.
Одно дело бесконечно листать короткие ролики. Совсем другое — учиться, решать задачи, создавать что-то, играть в игры, требующие планирования, или искать информацию.
По мнению авторов работы, именно такие занятия могут стимулировать активное мышление, творчество, обучение и решение проблем.
Были и другие неожиданности.
У девочек большее количество лёгкой физической активности с детства оказалось связано с лучшей рабочей памятью. У мальчиков похожая связь наблюдалась с организованными занятиями спортом.
А вот просто большое количество самостоятельной физической активности вовсе не гарантировало лучших результатов. Более того, в некоторых случаях меньшая активность даже сочеталась с более высокими показателями когнитивной обработки.
При этом данные с датчиков движения и сердечного ритма вообще не показали явной связи между количеством движения и когнитивными результатами.
То есть простая формула «движение хорошо, экран плохо» снова не сработала.
Авторы подчёркивают, что исследование показывает только связь, а не доказывает, что именно экранное время сделало подростков сообразительнее.
Но один вывод выглядит всё более очевидным: считать все часы перед экраном одинаковыми, похоже, уже слишком примитивно.
Возможно, ребёнок с ноутбуком действительно тратит время впустую.
А возможно, в этот момент он как раз тренирует мозг.
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