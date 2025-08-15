«Дети Эль-Фашира ежедневно умирают от голода»: пока мир занят Газой, в осажденном суданском городе царит смерть

В общественной столовой города Эль-Фашир сидят группками женщины. Они в отчаянии, сообщает ВВС.

«Наши дети умирают у нас на глазах, — говорит одна из них. — Мы не знаем, что делать. Они ни в чем не виноваты. Они не имеют никакого отношения ни к армии, ни к Силам быстрого реагирования (СБР) [вооруженная оппозиция]. Вы и представить не можете, как мы страдаем».

Международные гуманитарные организации заявляют, что искусственно спровоцированный голод используется сторонами конфликта как орудие войны, и резко осуждают происходящее. Суданская армия и повстанцы СБР сражаются уже более двух лет.

В 2021 году в результате военного переворота с поста президент страны был смещен правивший почти 30 лет президент Омар аль-Башир. Фактическим главой государства стал тогда командующий вооруженными силами генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан. Но вскоре между ним и его заместителем и командующим СБР генералом Мохамедом Хамданом Дагало возник конфликт, который весной 2023 года перерос в гражданскую войну.

Эль-Фашир, расположенный на западе региона Дарфур, оказался на одном из самых горячих участков фронта. Осада города продолжается уже 14 месяцев.

Город является последним оплотом суданской армии в Дарфуре, но силы СБР усиливают натиск. Сообщается, что бои за город на этой неделе стали одними из самых интенсивных за все время конфликта.

Повстанцы заметно ужесточили осаду Эль-Фашира после потери контроля над столицей Хартумом в начале этого года.

К голоду добавилась вспышка холеры в лагерях беженцев, где в убогих условиях живут люди, бежавшие из своих районов страны вследствие военных действий.

Самая отчаянная ситуация в настоящий момент сложилась на западе и юге Судана. В северные и центральные районы страны, где армия отвоевала у повстанцев большие территории, начали поступать продовольствие и медицинская помощь.

Женщины, пришедшие в столовую в Эль-Фашире за кашей из амбаза — жмыха арахиса — говорят, что раньше таким кормили только скот.

Заведующий общественной столовой говорит, что иногда еще удаётся найти сорго (вид злака) или просо, но ни муки, ни хлеба нет уже давно.

«Теперь мы дошли до того, что едим амбаз. Спаси нас боже, на рынке больше нечего купить», — добавляет он.

ООН призывает стороны конфликта к гуманитарной паузе, чтобы в город могли проехать колонны с продовольствием. Спецпредставитель организации Шелдон Йетт на этой неделе вновь потребовал от воюющих сторон соблюдать международное право.

Армия уже дала разрешение на движение грузовиков, но ООН все еще ждет официального решения от СБР.

По сообщениям «Репортеров без границ», повстанцы считают, что перемирие будет использовано для доставки продовольствия и боеприпасов частям правительственной армии в Эль-Фашере.

Группировка заявляет, что своими силами с помощью союзников создает безопасные коридоры для выхода мирных жителей из города.

Сообщается также, что местные жители могут получить некоторую экстренную денежную помощь через переводы от международных доноров, но ее хватает ненадолго.

«Цены на рынках взлетели», — говорит Матильда Ву, менеджер по защите прав беженцев Норвежского совета по делам беженцев.

«Сегодня пяти тысяч долларов хватает на то, чтобы один раз в день накормить 1500 человек. Три месяца назад на эту же сумму можно было кормить такое же число людей целую неделю», — объясняет она.

Голодная смерть

По словам медиков, зафиксированы случаи голодной смерти. Точной статистики нет, но в одном из отчётов со ссылкой на регионального представителя здравоохранения говорится, что только на прошлой неделе от недоедания умерли более 60 человек.

Больницы в городе не справляются, лишь единицы продолжают работать. Многие пострадали от обстрелов и испытывают нехватку медикаментов, необходимых не только голодающим, но раненым при постоянных обстрелах.

«У нас в больнице много истощенных детей, но, к сожалению, нет ни одного пакетика [лечебного питания]», — говорит доктор Ибрагим Абдулла Хатер, педиатр больницы Аль-Сауди.

По его словам, у пятерых детей, поступивших с истощением, уже начались серьезные побочные осложнения.

«Они просто ждут смерти. Ситуация настолько ужасна, настолько катастрофична», — говорит врач в голосовом сообщении.

«Дети Эль-Фашира ежедневно умирают из-за нехватки еды и лекарств. К сожалению, международное сообщество просто наблюдает за происходящим», — добавляет он.

Международные неправительственные организации, работающие в Судане, на этой неделе опубликовали срочное заявление, в котором отметили, что «постоянные нападения, препятствование доставке гуманитарной помощи и нанесение ударов по критически важным объектам инфраструктуры демонстрируют целенаправленную стратегию, направленную на то, чтобы сломить гражданское население голодом, страхом и истощением».

Они заявили, что «поступающие неподтвержденные сообщения о недавнем накоплении запасов продовольствия для военных нужд усугубляют страдания мирных жителей».

«Безопасного выхода из города нет, дороги заблокированы, а те, кто пытается бежать, сталкиваются с нападениями, налогами на контрольно-пропускных пунктах, дискриминацией со стороны местного населения и даже смертью», — заявили эти организации.

Сотни тысяч человек все же смогли в последние месяцы выбраться из Эль-Фашира и окрестностей. Многие из них выбрались из лагеря беженцев Замзам на окраине Эль-Фашира, захваченного силами СБР в апреле.

Они прибывают в Тавилу, город в 60 км к западу от Эль-Фашера, ослабленные и обезвоженные, и рассказывают о насилии и вымогательстве со стороны группировок-союзниц СБР, с которыми они столкнулись по пути.

Жизнь в переполненных лагерях безопаснее, но там людей преследуют болезни,. Самая опасная из них — холера, от которой в Судане погибли сотни людей.

Причиной вспышки является грязная вода. Система водоснабжения разрушена, а сейчас ситуация усугубляется наводнениями из-за сезона дождей.

В Тавилу, в отличие от Эль-Фашира, хотя бы могут добраться работники гуманитарных организаций, но им, как говорит координатор проекта организации «Альянс за международное медицинское действие» (АЛИМА) Джон Джозеф Очейби, не хватает материальных средств.

«У нас не хватает [помывочных средств] и медицинских принадлежностей, чтобы справиться с ситуацией», — рассказал он Би-би-си.

По подсчетам Сильвена Пенико из организации «Врачи без границ» (MSF), в лагерях на человека приходится всего три литра воды в день, что, по его словам, значительно ниже базовой потребности и вынуждает людей брать воду из загрязненных источников.

Зубейда Исмаил Исхак лежит в палаточном госпитале. Она на седьмом месяце беременности, изможденная и измученная. Ее история – это история боли, и такие истории здесь у многих.

По ее словам, до бегства из Эль-Фашира, она, когда у нее было немного денег, занималась торговлей. Ее мужа схватили вооруженные люди по дороге в Тавилу. Ее дочь получила травму головы.

Зубейда и ее мать заболели холерой вскоре после прибытия в лагерь. «Мы пьем воду, не прокипятив ее, — говорит она. - Тут некому принести нам воды. С тех пор как я сюда попала, у меня ничего не осталось».

Женщины в столовой в Эль-Фашире умоляют помочь им — хоть как-нибудь. «Мы измотаны. Мы хотим, чтобы эта осада была снята, — говорит Фаиза Абкар Мохаммед. — Пусть хоть сбросят еду с воздуха, что угодно — мы совершенно измотаны».