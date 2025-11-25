Детей в Латгалии начнут готовить к военной службе: открывается кадетское училище

Планируется, что в следующем учебном году в школу примут до 30 учащихся.

«Создание Профессиональной средней школы имени генерала Петра Радзиньша — важный шаг в укреплении безопасности Латвии. Мы даём молодёжи возможность получить качественное образование и одновременно освоить проверенные военные навыки и ценности, которые формируют ответственных, смелых и способных лидеров», — подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс (P).

Министерство обороны намерено создать среднюю школу как подведомственное себе учебное заведение, которое будет предлагать лицензированные образовательные программы в области государственной обороны.

В новой школе общие предметы будут сочетаться с обучением военным навыкам и ценностям, что позволит учащимся развивать лидерские качества, чувство ответственности и физическую подготовку.

Во время обучения ученикам предоставят стипендию, оплачиваемое проживание в общежитии, четырёхразовое питание, необходимое материальное обеспечение; выпускникам будет зачтён этап кандидатов в кадеты Национальной академии обороны Латвии, а также зачтена служба в государственной обороне.

После утверждения доклада во вторник будет назначен директор школы, которому предстоит сформировать команду для регистрации учебного заведения и разработки учебных программ.

Аналогичная школа уже действует в Кандаве.