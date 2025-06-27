Дешёвые товары в магазинах — надолго, обещает Минэкономики

Это часть реализации подписанного в мае меморандума, который нацелен на снижение цен на продукты первой необходимости, усиление конкуренции и поддержку местной продукции. По словам министра экономики Виктора Валайниса, жители Латвии ждут реальных изменений — и первые шаги уже сделаны: приняты поправки в законодательство, а к инициативе присоединяются новые участники.

Сети Maxima и Rimi запустили кампании по снижению цен на отдельные группы товаров. Акционные позиции отмечены в залах, на сайтах и в буклетах. Состав «дешёвого продуктового набора» будет обновляться каждую неделю, предлагая потребителям выбор разнообразных продуктов, обещают в министерстве.

Первые результаты мониторинга цен, проведённого Центром защиты прав потребителей, показывают положительные тенденции, однако, как отмечают в министерстве, для окончательных выводов потребуется больше данных.

Также вступили в силу поправки, обязывающие крупнейших ритейлеров передавать информацию о ценах в Центральное статистическое управление. Эти данные будут использоваться для улучшения платформ по сравнению цен, таких как LetaPartika.lv, CenuDepo.com, visiBukleti.lv и ProductCave.lv.

Министерство подчёркивает, что инициатива носит долгосрочный характер и направлена на системное снижение цен через сотрудничество между государством, бизнесом и производителями. Контроль за выполнением меморандума осуществляет Центр по защите прав потребителей, а в анализе данных участвует Совет по конкуренции.