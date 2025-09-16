Держите шляпы: будет дуть сильный ветер

На западном побережье Курземе с 17 часов до трех часов ночи будет действовать объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о сильном ветре.

В других местах в западной и центральной части Латвии ожидаются порывы ветра до 11-16 метров в секунду. Ночью местами вероятны кратковременные дожди, в начале ночи в Курземе возможны ливни с грозами. Минимальная температура воздуха составит +9...+13 градусов, на побережье - до +15.

В среду небо будет частично закрыто облаками, во многих местах пройдут кратковременные дожди и местами - главным образом, в Курземе - возможна гроза. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, на побережье и под отдельными дождевыми облаками ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +16...+19 градусов.

В Риге в среду временами будет светить солнце, существенной облачности не ожидается. Скорость южного, юго-западного ветра в порывах временами будет достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +13 градусов ночью и +18 градусов - днем.

