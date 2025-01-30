Держатели для велосипедов — за 900 тысяч евро: обновлённые поезда от «Pasažieru vilciens»

Презентация состоится на железнодорожной станции Земитаны в 11:00. В мероприятии примут участие председатель правления PV Райтис Нешпорс и министр сообщения Каспарс Бришкенс.

Ранее PV объявило, что к лету планирует оснастить держателями для велосипедов все новые электропоезда. В каждом поезде будут держатели для 12 велосипедов.

Общая стоимость установки держателей составит 888 600 евро.

Новые поезда начали курсировать в конце 2023 года. Затраты на их закупку составили свыше 244,846 млн евро, в том числе 168,191 млн евро составило финансирование Европейского союза.