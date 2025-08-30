Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Депутаты обсудят контент на иностранных языках в общественном СМИ Латвии; что с русским языком?

© LETA 30 августа, 2025 09:54

Важно 0 комментариев

LETA

На заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам в среду, 3 сентября, планируется обсудить контент на иностранных языках в LSM с 2026 года.

На заседание приглашены представители LSM, члены Совета по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ, SEPLP), Минкульта и общественных организаций.

Заседание состоится в зале заседаний комиссий Сейма на ул. Екаба, 6/8, в помещении №36. Начало назначено на 10:15.

Уже сообщалось, что СОЭСМИ утвердил разработанные правлением LSM стратегические приоритеты на 2026-29 годы, предусматривающие, помимо прочего, что LR4 на русском языке в нынешнем формате линейного вещания будет существовать до конца 2025 года.

Осуществление новой среднесрочной стратегии деятельности LSM должно быть начато с января 2026 года, поэтому согласно графику, утверждённому СОЭСМИ, до конца нынешнего года продолжится интенсивная работа по детализованной разработке стратегии и утверждению окончательной её версии.

СОЭСМИ считает, что стратегические приоритеты LSM на период с 2026 по 2029 год соответствуют установке совета, высказанной ещё в апреле 2024 года, о концептуально новом подходе общественного СМИ к обращению к аудитории, состоящей из национальных меньшинств. В связи с запланированным прекращением деятельности LR4 к концу 2025 года и отказом от платформы LSM+ планируется отказаться от разделения редакций по языковому принципу, существенно сократить контент на русском языке, а также больше ресурсов выделять на создание нового контента на латышском языке, чтобы способствовать большему потреблению контента на госязыке среди представителей национальных меньшинств.

Итак, с 2026 года портал lsm.lv станет единой платформой новостного контента с возможностью выбора языка. В lsm.lv будет интегрирован и созданный ранее контент LSM+. Контент на иностранных языках (английском, украинском, русском) в дальнейшем будет создаваться и распространяться только в цифровой среде.

Представитель LSM Илзе Луяне ранее поясняла агентству LETA, что планируется адаптировать контент, созданный на латышском языке, в соотношении 2:1, то есть 70% - переводной контент и 30% - оригинальный, на иностранных языках.

Луяне признаёт, что изменения коснутся и структуры редакций, но они будут осуществлены только после проведения аудита контента, который завершится в конце октября этого года.

Вопрос о том, как лучше всего использовать частоту LR4, ещё будет решаться.

Каллас: «Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций Украине»

Важно 12:59

Важно 0 комментариев

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

На встрече в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, который Еврокомиссия планирует ввести в сентябре.

Читать
Загрузка

Ермак на встрече с Уиткоффом: РФ тормозит мирные инициативы

Важно 12:42

Важно 0 комментариев

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Глава офиса президента Украины Ермак на встрече со спецпосланником Трампа Уиткоффом в Нью-Йорке призвал оказать давление на Россию из-за ее военных преступлений и срыва мирных инициатив.

Читать

Апелляционный суд США признал большинство тарифов, введенных Трампом, незаконными

Важно 12:38

Важно 0 комментариев

Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, являются незаконными, так как президент не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Несмотря на это, тарифы останутся в силе до 14 октября, чтобы Белый дом мог обжаловать это решение в Верховном суде.

Апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов, введенных Дональдом Трампом, являются незаконными, так как президент не имеет полномочий вводить их по Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Несмотря на это, тарифы останутся в силе до 14 октября, чтобы Белый дом мог обжаловать это решение в Верховном суде.

Читать

Тайвань готовится к нападению Китая

Важно 11:41

Важно 0 комментариев

На тайваньском острове Цзиньмэнь, в нескольких километрах от побережья Китая, было обычное утро пятницы, когда тишину нарушил вой сирены воздушной тревоги. В здании местной администрации люди выключили свет и спрятались под столами. Кто-то побежал на подземную парковку. В ближайшей больнице персонал бросился оказывать помощь людям с кровавыми ранами, которые, шатаясь, заходили в здание.

На тайваньском острове Цзиньмэнь, в нескольких километрах от побережья Китая, было обычное утро пятницы, когда тишину нарушил вой сирены воздушной тревоги. В здании местной администрации люди выключили свет и спрятались под столами. Кто-то побежал на подземную парковку. В ближайшей больнице персонал бросился оказывать помощь людям с кровавыми ранами, которые, шатаясь, заходили в здание.

Читать

Граждане третьих стран без латвийской визы или ВНЖ перед въездом в страну должны будут дать сведения о себе

Важно 11:31

Важно 0 комментариев

Граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или ВНЖ, с 1 сентября должны будут перед въездом в Латвию предоставлять сведения о себе и цели своей поездки в Информационную систему по предотвращению угрозы государству eta.gov.lv, сообщили агентству LETA в МИД ЛР.

Граждане третьих стран, не имеющие выданной Латвией визы или ВНЖ, с 1 сентября должны будут перед въездом в Латвию предоставлять сведения о себе и цели своей поездки в Информационную систему по предотвращению угрозы государству eta.gov.lv, сообщили агентству LETA в МИД ЛР.

Читать

«Хорошо, что все живы»: на Таллинском шоссе попал в аварию автобус из Украины

Важно 11:03

Важно 0 комментариев

В пятницу, 29 августа, на Таллинском шоссе за Скулте попал в ДТП автобус из Украины, который неудачно обогнал легковой автомобиль из Польши. В больницу доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

В пятницу, 29 августа, на Таллинском шоссе за Скулте попал в ДТП автобус из Украины, который неудачно обогнал легковой автомобиль из Польши. В больницу доставлены водитель и пассажир легкового автомобиля, сообщает программа Degpunktā.

Читать

«В Риге негде учиться плавать?» Рижанин три часа простоял в очереди для покупки абонемента в бассейн

Важно 10:36

Важно 0 комментариев

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

"Может ли быть такое, что в Риге не хватает возможностей учиться плавать?" - задаёт вопрос в соцсети "Х" Карлис. Ему пришлось простоять в очереди три часа, чтобы купить абонемент в бассейн на Кипсале.

Читать