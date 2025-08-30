Депутаты обсудят контент на иностранных языках в общественном СМИ Латвии; что с русским языком?

На заседание приглашены представители LSM, члены Совета по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ, SEPLP), Минкульта и общественных организаций.

Заседание состоится в зале заседаний комиссий Сейма на ул. Екаба, 6/8, в помещении №36. Начало назначено на 10:15.

Уже сообщалось, что СОЭСМИ утвердил разработанные правлением LSM стратегические приоритеты на 2026-29 годы, предусматривающие, помимо прочего, что LR4 на русском языке в нынешнем формате линейного вещания будет существовать до конца 2025 года.

Осуществление новой среднесрочной стратегии деятельности LSM должно быть начато с января 2026 года, поэтому согласно графику, утверждённому СОЭСМИ, до конца нынешнего года продолжится интенсивная работа по детализованной разработке стратегии и утверждению окончательной её версии.

СОЭСМИ считает, что стратегические приоритеты LSM на период с 2026 по 2029 год соответствуют установке совета, высказанной ещё в апреле 2024 года, о концептуально новом подходе общественного СМИ к обращению к аудитории, состоящей из национальных меньшинств. В связи с запланированным прекращением деятельности LR4 к концу 2025 года и отказом от платформы LSM+ планируется отказаться от разделения редакций по языковому принципу, существенно сократить контент на русском языке, а также больше ресурсов выделять на создание нового контента на латышском языке, чтобы способствовать большему потреблению контента на госязыке среди представителей национальных меньшинств.

Итак, с 2026 года портал lsm.lv станет единой платформой новостного контента с возможностью выбора языка. В lsm.lv будет интегрирован и созданный ранее контент LSM+. Контент на иностранных языках (английском, украинском, русском) в дальнейшем будет создаваться и распространяться только в цифровой среде.

Представитель LSM Илзе Луяне ранее поясняла агентству LETA, что планируется адаптировать контент, созданный на латышском языке, в соотношении 2:1, то есть 70% - переводной контент и 30% - оригинальный, на иностранных языках.

Луяне признаёт, что изменения коснутся и структуры редакций, но они будут осуществлены только после проведения аудита контента, который завершится в конце октября этого года.

Вопрос о том, как лучше всего использовать частоту LR4, ещё будет решаться.