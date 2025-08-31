Депутаты обсудят дополнительную регистрацию билетов в поездах

Планируется обсудить дополнительную регистрацию билетов в пассажирских поездах, создание системы, ориентированной на удобство пассажиров, и единый билет на рижский общественный транспорт.

На заседание комиссии приглашены представители Минсообщения, АО Pasažieru vilciens, VSIA Autotransporta direkcija, SIA Rīgas satiksme, SIA CODEX, SIA Business Instruments, SIA Efumo SSC, SIA Mobilly и Госконтроля.

Уже сообщалось о введении единого билета Rīgas satiksme и Pasažieru vilciens стоимостью два евро, который можно использовать для поездок в общественном транспорте столицы и в поездах на территории Риги (зона А железнодорожных маршрутов). Билет доступен только в цифровом формате в мобильном приложении Vivi Latvija и на сайте vivi.lv.