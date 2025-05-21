Депутатам запретить общаться между собой на нелатышском: поправки в регламент Сейма

Юридическая комиссия в среду, 21 мая, рассмотрела поправки к Регламенту Сейма, которые ранее получили оценку в подкомиссии.

Сейм уже ранее поддержал внесение ряда изменений в Регламент, например, участие депутатов в заседаниях комиссий Сейма дистанционно будет возможно только в случае чрезвычайной ситуации. Также было принято решение создать новую должность внутреннего аудитора в парламенте с зарплатой в 4300 евро в месяц.

Сегодня Юридическая комиссия дополнила Этический кодекс Сейма требованием использовать в парламенте государственный язык. В кодекс будет добавлено положение о том, что "депутат развивает свою речь и знание государственного языка. В помещениях Сейма депутаты между собой и в общении с обществом Латвии используют государственный язык. Депутат не допускает действий, которые могут вызвать сомнения в значении латышского языка".

Депутаты также договорились изменить название Комиссии по устойчивому развитию Сейма на Комиссию по устойчивому развитию и вопросам демографии.