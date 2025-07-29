Деньги рисовал хорошо, но погорел на их сбыте: первый фальшивомонетчик Латвийской ССР

Поменяли червонцы на рубли

Спустя два года после окончания Второй мировой войны, в 1947 году, в СССР была проведена денежная реформы. Она сводилась к изменению стоимости денежных знаков. Фактически это была деноминация. Так, десять старых червонцев приравнивались к одному новому рублю.

Как и все денежные реформы в СССР, она была грабительской, и ее целью являлось изъятие излишков денег у населения, хотя, как утверждалось в официальной прессе, она была направлена на борьбу со спекулянтами, а для простых тружеников деноминация будет только благом, так как облегчится денежный счет.

Вся реформа была проведена в течение двух недель - с 16 по 29 декабря 1947 года. Не то что Интернета, но и телевидения тогда не было. Поэтому население могло узнать, как выглядят новые деньги, только из газет и журналов, где был опубликован их внешний вид. Этим и воспользовались многочисленные фальшивомонетчики на всем пространстве тогдашнего СССР.

В секретном приказе МВД СССР, датированном началом 1948 года, сказано: «После проведения денежной реформы на территории Советского Союза отмечены случаи сбыта фальсифицированных денег нового образца, изготовленных из снимков, напечатанных в газетах и журналах. Таких денежных билетов с 16 по 3I.XII I947 г. изъято 53 экземпляра на сумму 1 758 рублей". «Народных умельцев» не останавливала и смертная казнь, которая тогда являлась мерой наказания за подобные виды преступлений.

Сменил ремесло

Новыми дензнаками вовсю интересовался и рижский художник Эрнест Б. Как значилось в материалах уголовного дела, «произведенными по делу допросами установлено, что Эрнест Августович Б., по специальности художник, окончил в 1932 году Латвийскую художественную академию. В довоенный и период немецкой оккупации Эрнест Б. имел свою художественную мастерскую, а затем в последние годы работал по трудовым соглашениям с государственными и торговыми организациями по выполнению художественных и декоративных работ".

За канцелярскими оборотами протокола допроса скрывалась обычная история человека той эпохи, у которого национализировали собственность - художественную мастерскую. А так как художник, не состоявший в Союзе художников Латвийской ССР, был идеологически чуждым новой власти индивидуумом, то на постоянную работу его не брали, оставляя перебиваться случайными заказами. Таких кустарей-одиночек в те времена особо не жаловали.

Одним из штампов, который должен был еще больше унизить моральный облик фигуранта уголовного дела, было обвинение в пьянстве. В обвинительном заключении по делу говорилось, что «во второй половине 1948 г. Эрнест Августович Б., пьянствуя, не имел достаточных заказов на работы и в целях улучшить свое материальное положение с декабря месяца 1948 г. занялся изысканием способов изготовления фальшивых денег".

Его привлекли новые 25-рублевые купюры. Тогда, в 1948 году, 25 рублей были достаточно большие деньги. Так, килограмм черного хлеба стоил 1 рубль, белого – 3 рубля, говядины – 12,5 рубля, рыбы – 7,1 рубля, молока – 2,24, сливочного масла – 27,8, десяток яиц – 8,35 рубля, пара обуви – 189 рублей, метр ситца – 6 рублей, шерсти – 113 рублей, шелка – 100 рублей.

Использовал метод гравировки

Эрнест Б. решил не рисовать по отдельности каждую купюру, а печатать деньги. Испробовав несколько способов, он в итоге пришел к методу гравировки, изготовив рисунок дензнака иглой на пластинке целлулоида толщиной 1 мм.

Выгравированный таким образом на целлулоиде рисунок, который являлся шаблоном для изготовления с него нескольких клише, он опылял графитом для получения резкости изображения и, перевернув, получал уже зеркальное изображение, после чего накладывал на этот шаблон второй лист такого же целлулоида и уже на нем путем иглы гравировал зеркальное изображение денежного знака, которое и являлось основным клише для отпечатка с него дензнака. Причем пластину целлулоида, на которой гравировалось клише, художник предварительно покрывал тонким слоем мастики, составленной им из воска, глицерина и столярного клея.

Всего им было изготовлено семь рисунков-шаблонов и такое же количество клише. 8 апреля 1948 года первая партия из примерно 80 купюр фальшивых дензнаков номиналом в 25 рублей была готова. Точное количество не назвал сам фальшивомонетчик, так как бракованные экземпляры он сжег. На следующий день он покрыл отпечатанные дензнаки жидким раствором столярного клея для того, чтобы придать им лоск и утяжелить их в связи с тем, что эта партия им была напечатана на тонкой бумаге - упаковке от пачки печенья.

Погорел на сбыте

По оценкам экспертов, изготовленные художником фальшивые деньги были достаточно хорошего качества. Но подпольное предприятие фальшивомонетчика долго не просуществовало. Эрнест Б. не смог организовать их надлежащий сбыт.

Вот что говорится по этому поводу в уголовном деле: «10 апреля в 13 часов милиционер конвойного взвода отряда Рижского гарнизона милиции — мл. сержант милиции Килис Я. Я., проходя по ул. Мариинской, взял под наблюдение пожилую женщину, которая показалась ему подозрительна своим поведением при подсчете и осмотре денег. Продолжая наблюдение, он проследовал за ней до молочного павильона на Центральном рынке г. Риги, где дальнейшее наблюдение за ней передал милиционеру оперативного взвода — мл. сержанту Непомнящему.

Придя в молочный павильон, заподозренная подошла к крестьянке Тишкине М. И., у которой купила десяток яиц за 12 рублей, и подала ей вчетверо сложенный денежный знак достоинством в 25 руб., но, заметив подходившего к ним милиционера, она быстрым движением взяла обратно из рук крестьянки Тишкине 25 руб. и, вернув яйца, пыталась уйти, но милиционером была задержана и доставлена в оперпункт УМ г. Риги.

Оперуполномоченный опергруппы мл. лейтенант милиции Зеймуль установил личность задержанной — Мария Яновна Б. и во время обыска у нее обнаружил 21 купюру фальшивых дензнаков 25-рублевого достоинства серии МГ-364487 выпуска 1947 г.

Причем в момент обыска задержанная Б., имея 19 купюр фальшивых денег, спрятанных в перчатке, пыталась их скрыть, выбросив перчатки за окно. После этого задержанная была доставлена в ОБХСС УМ г. Риги, где допросом последней было установлено, что указанные выше фальшивые дензнаки дал ей ее сын — Эрнест Августович Б., проживающий по ул. Блауманя, д. 4, кв. 2.

Немедленным выездом на квартиру гражданина Б. и произведенным обыском группой работников ОБХСС г. Риги были обнаружены: 51 купюра, специально изготовленная доска для отпечатывания на ней фальшивых дензнаков, 300 листов бумаги, специально нарезанной и подготовленной для отпечатки дензнаков; разные красители и другие виды приспособления".

Какова была дальнейшая судьба фальшивомонетчика из той далекой эпохи? Но, учитывая суровые законы тех времен, вряд ли суд сохранил ему жизнь.

Александр ВАЛЬТЕР