Демократы обвинили Трампа в помощи Путину: угрозы вместо санкций?

© BBC 6 августа, 2025 17:35

Мир

Американская оппозиция упрекнула Дональда Трампа в том, что он много угрожает Владимиру Путину новыми санкциями за вторжение в Украину, однако за полгода у власти так ничего и не сделал для усиления давления на Россию, а лишь ослабил санкционный режим, доставшийся ему в наследство от администрации демократа Джо Байдена.

При Трампе США не ввели ни одного нового пакета ограничений, тогда как за предыдущие полгода их было 16. Они не поддержали ни февральские санкции «Большой семерки» в годовщину вторжения, ни новые ограничения Великобритании, ни снижение потолка цен на российскую нефть, утвержденное Евросоюзом в июле.

«Президент Трамп решил ответить на российские удары по Киеву постом в социальных сетях, вместо того чтобы задействовать имеющиеся у США инструменты экономического давления», — говорится в докладе, подготовленном по заказу двух видных демократок в Сенате Элизабет Уоррен и Джин Шахин.

«И союзники, и противники США ждут, чем обернутся запоздалые бесконечные угрозы Трампа перейти к действиям и остановить российскую агрессию, — говорится в документе. — Пока не ясно, какими будут следующие шаги, но уже ясно, что последние полгода администрация Трампа бездействовала».

Доклад появился за три дня до истечения ультиматума Трампа Путину — перемирие или санкции. В документе содержатся рекомендации Белому дому. Они гарантированно будут проигнорированы.

«Нет никакого недостатка в рекомендациях экспертов о том, как США могли бы усилить давление на российскую экономику и окружение Путина. Байден им не последовал, и я не думаю, что Трамп последует», — отмечал давний противник Путина и адвокат санкций против России Гарри Каспаров.

«Трамп угрожает усилить поддержку Украины и парализовать Россию санкциями. Когда введет, тогда я ему поверю. До сих пор он практически ничего не делал в пику Путину в серьезных вопросах», — пишет Каспаров.

Время упущено

Трамп объяснял паузу в ужесточении санкций желанием договориться с Путиным по-хорошему. Время идет, Путин не слушает, а его армия с новой силой бомбит Украину. Трамп сердится, мечет молнии и отправляет посланников в Москву.

За полгода умиротворения и уговоров уже ясно, что выбранная Трампом стратегия не работает, пишут авторы доклада для демократического меньшинства в Сенате.

«Белый дом держит затянувшуюся паузу в утверждении новых санкций и экспортных ограничений, несмотря на все свидетельства того, что все их прочие подходы безуспешны», — говорится в документе.
«Более того, администрация рискует создать неверное впечатление будто даже сохранение нынешних санкций — это эскалация», — пишут авторы доклада и возражают, указывая на то, что до сих пор частое ужесточение санкций не приводило к эскалации.

Демократы призвали Белый дом возобновить санкционное давление на Россию, а также нацелиться на ее союзников, прежде всего Китай. Трамп угрожал наказать тех, кто помогает Кремлю обходить санкции и покупает российскую нефть. Однако пока эти угрозы направлены только против Индии, тогда как основной союзник и торговый партнер России — Китай — гнева Трампа избегает.

Как Европа и Китай поссорились из-за Путина и Трампа, и почему им снова не удалось помириться
В ближайшую пятницу, когда истекает ультиматум Путину, Трамп угрожает принять меры, если не будет перемирия в Украине. Даже если он возобновит давление, ценное время упущено, отмечает Питер Харрелл, бывший торговый чиновник в администрации Байдена, а ныне эксперт Фонда Карнеги.

«Сегодняшний доклад высвечивает грустную реальность: санкционная пауза в полгода серьезно ослабила давление на Россию, — пишет он. — Хорошо, если Трамп возьмется наконец за дело, но стартовать придется с проблемной позиции».

