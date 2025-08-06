Демократы обвинили Трампа в помощи Путину: угрозы вместо санкций?

При Трампе США не ввели ни одного нового пакета ограничений, тогда как за предыдущие полгода их было 16. Они не поддержали ни февральские санкции «Большой семерки» в годовщину вторжения, ни новые ограничения Великобритании, ни снижение потолка цен на российскую нефть, утвержденное Евросоюзом в июле.

«Президент Трамп решил ответить на российские удары по Киеву постом в социальных сетях, вместо того чтобы задействовать имеющиеся у США инструменты экономического давления», — говорится в докладе, подготовленном по заказу двух видных демократок в Сенате Элизабет Уоррен и Джин Шахин.

«И союзники, и противники США ждут, чем обернутся запоздалые бесконечные угрозы Трампа перейти к действиям и остановить российскую агрессию, — говорится в документе. — Пока не ясно, какими будут следующие шаги, но уже ясно, что последние полгода администрация Трампа бездействовала».

Доклад появился за три дня до истечения ультиматума Трампа Путину — перемирие или санкции. В документе содержатся рекомендации Белому дому. Они гарантированно будут проигнорированы.

«Нет никакого недостатка в рекомендациях экспертов о том, как США могли бы усилить давление на российскую экономику и окружение Путина. Байден им не последовал, и я не думаю, что Трамп последует», — отмечал давний противник Путина и адвокат санкций против России Гарри Каспаров.

«Трамп угрожает усилить поддержку Украины и парализовать Россию санкциями. Когда введет, тогда я ему поверю. До сих пор он практически ничего не делал в пику Путину в серьезных вопросах», — пишет Каспаров.

Время упущено

Трамп объяснял паузу в ужесточении санкций желанием договориться с Путиным по-хорошему. Время идет, Путин не слушает, а его армия с новой силой бомбит Украину. Трамп сердится, мечет молнии и отправляет посланников в Москву.

За полгода умиротворения и уговоров уже ясно, что выбранная Трампом стратегия не работает, пишут авторы доклада для демократического меньшинства в Сенате.

«Белый дом держит затянувшуюся паузу в утверждении новых санкций и экспортных ограничений, несмотря на все свидетельства того, что все их прочие подходы безуспешны», — говорится в документе.

«Более того, администрация рискует создать неверное впечатление будто даже сохранение нынешних санкций — это эскалация», — пишут авторы доклада и возражают, указывая на то, что до сих пор частое ужесточение санкций не приводило к эскалации.

Демократы призвали Белый дом возобновить санкционное давление на Россию, а также нацелиться на ее союзников, прежде всего Китай. Трамп угрожал наказать тех, кто помогает Кремлю обходить санкции и покупает российскую нефть. Однако пока эти угрозы направлены только против Индии, тогда как основной союзник и торговый партнер России — Китай — гнева Трампа избегает.

Как Европа и Китай поссорились из-за Путина и Трампа, и почему им снова не удалось помириться

В ближайшую пятницу, когда истекает ультиматум Путину, Трамп угрожает принять меры, если не будет перемирия в Украине. Даже если он возобновит давление, ценное время упущено, отмечает Питер Харрелл, бывший торговый чиновник в администрации Байдена, а ныне эксперт Фонда Карнеги.

«Сегодняшний доклад высвечивает грустную реальность: санкционная пауза в полгода серьезно ослабила давление на Россию, — пишет он. — Хорошо, если Трамп возьмется наконец за дело, но стартовать придется с проблемной позиции».