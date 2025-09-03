Демографическая политика без политики здравоохранения — это лишь красивое, но пустое обещание: Абу Мери

В ходе беседы обсуждались ключевые вопросы развития системы здравоохранения, профессиональной ответственности врачей и совершенствования сотрудничества между министерством и профессиональными организациями.

Министр ознакомил членов правления LĀB со сложным процессом планирования бюджета на следующий год, подчеркнув, что активно поддерживает в коалиции дискуссии о необходимости выделения дополнительного финансирования для повышения доступности и качества медицинских услуг.

Абу Мери также отметил, что приоритеты правительства — безопасность и демография, но они должны включать поддержку и здравоохранения.

Министр подчеркнул, что инвестиции в здравоохранение играют важную роль в создании основ для долгосрочного здорового образа жизни, поскольку демография — это не только момент рождения ребенка, но и здоровье родителей задолго до и после этого события.

«Ребенок не вырастет здоровым и в здоровой семье, если родители сами страдают хроническими заболеваниями, ожирением, хроническим стрессом и преждевременной утратой трудоспособности», — сказал Абу Мери.

Члены правления LĀB поддержали необходимость выделения финансирования для реализации плана по улучшению здоровья матери и ребенка, укрепления устойчивости и готовности отрасли, обеспечения доступности медикаментов и поставок критически важных лекарств, а также расширения доступности медицинских услуг для сокращения нетрудоспособности и содействия развитию экономики.

В ходе встречи также обсуждались поправки к Закону о медицинской деятельности, которые предусматривают создание дисциплинарного совета LĀB. Законопроект разработан в тесном сотрудничестве с LĀB и Инспекцией здравоохранения, и в настоящее время продолжается его согласование с Министерством юстиции. Одновременно ищется источник финансирования для обеспечения работы совета.

Кроме того, обсуждались вопросы выписки рецептурных медикаментов. LĀB подняла проблему необходимости решения, чтобы врачи, больше не работающие в медицинских учреждениях, могли продолжать выписывать лекарства для личного пользования. Представители VM пояснили, что планируемые поправки в правила Кабинета министров предусматривают, что такие медицинские работники в будущем должны будут выписывать рецепты в электронном виде, с введением двухлетнего переходного периода.

В заключение встречи обе стороны договорились продолжать регулярные консультации раз в квартал.