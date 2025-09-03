Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Демографическая политика без политики здравоохранения — это лишь красивое, но пустое обещание: Абу Мери

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 14:36

Новости Латвии 0 комментариев

Демографическая политика без политики здравоохранения — это лишь красивое, но пустое обещание, поскольку нельзя строить будущее на основе ослабленного общества, заявил сегодня министр здравоохранения Хосам Абу Мери (Новое Единство) в разговоре с членами правления Латвийского общества врачей (LĀB), сообщила агентству LETA пресс-служба Министерства здравоохранения (VM).

В ходе беседы обсуждались ключевые вопросы развития системы здравоохранения, профессиональной ответственности врачей и совершенствования сотрудничества между министерством и профессиональными организациями.

Министр ознакомил членов правления LĀB со сложным процессом планирования бюджета на следующий год, подчеркнув, что активно поддерживает в коалиции дискуссии о необходимости выделения дополнительного финансирования для повышения доступности и качества медицинских услуг.

Абу Мери также отметил, что приоритеты правительства — безопасность и демография, но они должны включать поддержку и здравоохранения.

Министр подчеркнул, что инвестиции в здравоохранение играют важную роль в создании основ для долгосрочного здорового образа жизни, поскольку демография — это не только момент рождения ребенка, но и здоровье родителей задолго до и после этого события.

«Ребенок не вырастет здоровым и в здоровой семье, если родители сами страдают хроническими заболеваниями, ожирением, хроническим стрессом и преждевременной утратой трудоспособности», — сказал Абу Мери.

Члены правления LĀB поддержали необходимость выделения финансирования для реализации плана по улучшению здоровья матери и ребенка, укрепления устойчивости и готовности отрасли, обеспечения доступности медикаментов и поставок критически важных лекарств, а также расширения доступности медицинских услуг для сокращения нетрудоспособности и содействия развитию экономики.

В ходе встречи также обсуждались поправки к Закону о медицинской деятельности, которые предусматривают создание дисциплинарного совета LĀB. Законопроект разработан в тесном сотрудничестве с LĀB и Инспекцией здравоохранения, и в настоящее время продолжается его согласование с Министерством юстиции. Одновременно ищется источник финансирования для обеспечения работы совета.

Кроме того, обсуждались вопросы выписки рецептурных медикаментов. LĀB подняла проблему необходимости решения, чтобы врачи, больше не работающие в медицинских учреждениях, могли продолжать выписывать лекарства для личного пользования. Представители VM пояснили, что планируемые поправки в правила Кабинета министров предусматривают, что такие медицинские работники в будущем должны будут выписывать рецепты в электронном виде, с введением двухлетнего переходного периода.

В заключение встречи обе стороны договорились продолжать регулярные консультации раз в квартал.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:40 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать