Дело об оставленном на тротуаре младенце: мать получит срок

Прокуратура сообщила агентству LETA, что 19 августа 2025 года женщина родила ребёнка в домашних условиях в ванной комнате и не сообщила об этом Службе неотложной медицинской помощи.

После этого она завернула младенца в одеяло, вынесла его из квартиры и оставила на дорожке между частными домами на улице Фестиваля в Риге. Позже ребёнка на улице заметил один из жителей дома, который занёс новорождённого в помещение, чтобы согреть, и вызвал медиков и Государственную полицию.

Принимая решение о привлечении женщины к уголовной ответственности, прокурор квалифицировал преступление по статье Уголовного закона об умышленном оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии, которое не может самостоятельно сохранить себя из-за малолетства и беспомощности.

Прокурор установил, что у женщины не было намерения убить ребёнка. Об отсутствии такого умысла свидетельствует не только субъективное отношение матери о содеянном, но и объективная сторона преступления — характер её действий.

Во-первых, ребёнок был завернут в одеяло, что указывает на желание матери как можно дольше сохранить нормальную температуру тела младенца. Во-вторых, ребёнок был оставлен на улице у забора частного дома, что говорит о намерении матери оставить его в таком месте и в таких условиях, где его могли бы как можно быстрее обнаружить прохожие или жители ближайших домов — что в итоге и произошло.

Согласно нормам Закона о защите прав ребёнка, мать была обязана заботиться о новорождённом, однако вместо этого она выбрала оставить его без помощи на улице, подвергнув тем самым жизнь ребёнка опасности.

Оценив тяжесть, характер и вредность совершённого преступления, личность обвиняемой, а также то, что женщина полностью признала свою вину и воспользовалась правом на сотрудничество, предусмотренным Уголовно-процессуальным законом, прокурор заключил с обвиняемой соглашение о признании вины и наказании, которое теперь должна утвердить суд.

Согласно заключённому соглашению, прокурор просит суд назначить обвиняемой лишение свободы сроком на пять месяцев и 15 дней. По мнению прокурора, выбранное наказание в виде реального лишения свободы является соразмерным и адекватным. Оно не только накажет обвиняемую, но и сможет удержать других лиц от совершения подобного преступления.

Ранее сообщалось, что ребёнок передан на воспитание в приёмную семью.