Дело о крушении самолета DHL в Литве: признаков терроризма не нашли

"Главное сообщение, которое мы хотим донести до общественности, заключается в том, что никаких признаков незаконного вмешательства или терроризма в отношении потерпевшего крушение грузового самолета не обнаружено", - сказал Моцкус на пресс-конференции в среду.

Сегодня Министерство юстиции Литвы представило промежуточный отчет о крушении самолета "Boeing 737-400 SF" в Вильнюсе в ноябре прошлого года.

На прошлой неделе Генеральная прокуратура Литвы заявила, что требует предъявить обвинение пилоту по делу о крушении самолета и придерживается основной версии, что авария произошла из-за человеческого фактора.

Как ранее сообщало агентство BNS, в целях тщательного расследования обстоятельств авиакатастрофы в компетентные органы Испании направлено ходатайство о проведении необходимых следственных действий на основании европейского ордера на расследование и вручения находящемуся там на лечении пилоту самолета уведомления о его допросе.

После анализа и обобщения проведенных в Литве обследований, осмотра места происшествия, записей бортовых самописцев самолета и переговоров в кабине экипажа, а также других данных, полученных в ходе расследования, было установлено, что авиакатастрофа, вероятнее всего, произошла из-за отказа гидравлической системы, отвечающей за выпуск закрылков, что, вероятно, стало причиной падения самолета.

Самолет "Boeing" авиакомпании "Swiftair", перевозивший грузы DHL, потерпел крушение при подлете к Вильнюсскому аэропорту утром 25 ноября. В результате инцидента погиб пилотировавший самолет гражданин Испании, а еще один испанец, немец и литовец получили ранения.

При падении самолет врезался в жилой дом, в котором находились 13 человек, но все люди спаслись.