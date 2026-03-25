Дело Гослеса: прокуратура ищет в «Латвийских государственных лесах» 30 млн евро

Проверка была начата 20 ноября прошлого года. Она касалась решений государственных должностных лиц о предоставлении поддержки отрасли. По её итогам прокуратура пришла к выводу, что полученные данные указывают на возможные преступления в системе государственной службы, связанные с корректировкой цен в долгосрочных договорах LVM.

«Полученные сведения указывают на возможность совершения преступных деяний в службе государственных учреждений», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Расследование будет вести сама Генеральная прокуратура. При этом проверка прокурора продолжается, в том числе совместно с Государственным контролем. Подробности дела и квалификация возможных нарушений пока не раскрываются.

Ранее служебная комиссия указала, что подготовленный в 2023 году доклад о конкурентоспособности лесной отрасли был односторонним и недостаточно обоснованным. В частности, он опирался на мнение отраслевой ассоциации без полноценного анализа данных и без участия LVM.

Комиссия также отметила, что дисциплинарные меры в отношении должностных лиц применить уже невозможно из-за истечения срока давности.

Отдельно указывалось, что правительство в конце 2023 года приняло решение снизить цены по долгосрочным контрактам LVM, несмотря на возражения компании. Это привело к снижению прибыли предприятия — только за квартал на 7,54 миллиона евро, а в годовом выражении потери могли превысить 30 миллионов евро.