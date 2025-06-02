Делегация Сейма открыла в Украине центр первичной медицинской помощи

Центр был создан в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины и Всемирной организацией здравоохранения на выделенные Латвией 200 000 евро.

Как сообщили в Сейме, медицинский центр отвечает всем современным стандартам и будет оказывать амбулаторные услуги местному населению. Одновременно в нем смогут работать три врача, которые будут проводить до 30 консультаций в день.

По всей Украине, особенно в прифронтовых районах, создано более 30 подобных модульных медицинских центров. При изменении ситуации на фронте такие учреждения контейнерного типа могут быть в кратчайшие сроки перемещены в более безопасные места.

Центр может работать автономно, поскольку оснащен резервным электрогенератором, резервуаром для воды и септиком.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Всемирная организация здравоохранения подтвердила более 2300 случаев нападения на медицинские учреждения - инфраструктуру, медицинский транспорт, медиков и пациентов. В результате этих нападений погибло более 200 человек, а более 700 получили ранения.